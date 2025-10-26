Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Álex Márquez celebra su victoria en MotoGP. Reuters
GP de Malasia

Álex Márquez lidera el triplete español en Malasia

El subcampeón de MotoGP suma su tercera victoria de la temporada, por delante de Pedro Acosta y de Joan Mir

Jesús Gutiérrez

Domingo, 26 de octubre 2025, 07:59

Comenta

Por si quedaba alguna duda de quién manda en la categoría reina cuando no está el gallo del corral, Álex Márquez celebró su recién logrado ... subcampeonato de MotoGP con una nueva victoria, la tercera del año en el circuito de Sepang. Un domingo de liberación para el de Cervera, que se había quitado el peso de encima en el sprint del sábado cuando aseguró la segunda posición del campeonato. «Te da mucha tranquilidad tener ya todo sentenciado y de alguna manera disfrutas más encima de la moto. Es lo que quiero hacer en las dos carreras que quedan, volvemos a Europa delante de nuestra afición, así que ojalá poder despedir el año de la mejor manera», contaba el piloto español que incluso se había ofrecido a Ducati por si necesitaba probar alguna pieza de 2026, dado que su hermano Marc estará fuera de juego lo que resta de temporada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un trabajador de 34 años electrocutado en Málaga
  2. 2 Lluvias «localmente fuertes» y tormentas este domingo en Andalucía: activan avisos en dos provincias
  3. 3 Alarma en El Tarajal: un hombre armado con una pistola deportiva, disparos al aire y un herido por golpes
  4. 4 Sobresalto de madrugada en Teatinos: arde una extensión «grande» de matorral en el parque de La Laguna
  5. 5

    La historia de la abuela Lola y su huida de La Cala del Moral en La Desbandá gana un premio al mejor ensayo del Ministerio de Educación
  6. 6 Dónde comer un buen mollete en Málaga: 18 sitios para probarlos
  7. 7 Aemet amplía su alerta por fuertes lluvias y tormentas en Andalucía a cinco provincias este domingo
  8. 8

    El fiscal pide 72 años de cárcel y 1,2 millones de euros de indemnización para el cura de Vélez-Málaga acusado de abusar de cuatro mujeres
  9. 9

    Restaurantes para celebrar el Día del Tren en Málaga: apeaderos, estaciones e incluso vagones para comer
  10. 10 Multa de 15.000 euros a un colegio: una profesora lee a toda la clase el correo de un padre que denunciaba el acoso que sufría su hija

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Álex Márquez lidera el triplete español en Malasia

Álex Márquez lidera el triplete español en Malasia