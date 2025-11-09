Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Máximo Quiles celebra su victoria en el GP de Portugal. Reuters
GP de Portugal

Máximo Quiles gana en Portugal y oposita al subcampeonato de Moto3

El piloto español sortea una carrera caótica y logra su tercera victoria del año, por delante de Ángel Piqueras, con el que se jugará la segunda posición en la clasificación final

Jesús Gutiérrez

Domingo, 9 de noviembre 2025, 15:10

Comenta

Con el título de Moto3 resuelto desde hace varias carreras en favor de José Antonio Rueda, que se recupera de las lesiones producidas en la ... caída de Malasia, la emoción en esta categoría pequeña está en el subcampeonato y en el duelo que protagonizan dos jóvenes talentos españoles que llevarán esta batalla hasta Valencia. Solo ocho puntos separan al valenciano Ángel Piqueras del murciano Máximo Quiles, después de la victoria en Portugal de este último, que ha recortado cinco.

