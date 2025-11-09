Máximo Quiles gana en Portugal y oposita al subcampeonato de Moto3

Con el título de Moto3 resuelto desde hace varias carreras en favor de José Antonio Rueda, que se recupera de las lesiones producidas en la ... caída de Malasia, la emoción en esta categoría pequeña está en el subcampeonato y en el duelo que protagonizan dos jóvenes talentos españoles que llevarán esta batalla hasta Valencia. Solo ocho puntos separan al valenciano Ángel Piqueras del murciano Máximo Quiles, después de la victoria en Portugal de este último, que ha recortado cinco.

La carrera comenzó con el 'poleman' Joel Kelso estirando mucho el grupo y abriendo distancias, mientras que por detrás las guerras internas en el segundo grupo beneficiaban al australiano, que se mantuvo líder hasta la décima vuelta, justo en el ecuador de la carrera. Un error le hizo perder varias posiciones y empezó una batalla por ese liderazgo que variaba en cada vuelta: Fernández, Piqueras, Furusato… y Quiles. Hasta que el murciano no asumió esa primera plaza no se vio su ritmo real. Estiró el grupo a falta de cinco vueltas y solo pudo seguirle el piloto japonés. «Cuando he podido ponerme delante y relajarme un poco, me he encontrado muy fino, pilotando suave y con mucha confianza», comentaba el piloto del equipo de Aspar.

Todavía le quedaba otro cambio de ritmo a Quiles, con el que cayó Furusato, que sin el rebufo del líder se quedó en tierra de nadie. Aunque las últimas vueltas las dio en solitario el piloto español, tampoco pudo relajarse porque por detrás llegaba con una velocidad endiablada su rival Piqueras, que había dado caza al nipón a falta de tres vueltas y que recortaba décima a décima a su rival. Pero ya era tarde, Quiles administró esa renta con maestría para sumar su tercera victoria de la temporada y apretar el duelo por el subcampeonato.

Pese a la segunda posición, Piqueras acabó cabreado porque se vio inmerso en casi todas las guerras que hubo en el grupo: «Estaba reservando goma toda la carrera, pero no ha servido de nada porque me han sacado fuera en varias ocasiones», reconocía el valenciano, que todavía llegará por delante de Quiles a la carrera de casa. Furusato aguantó la tercera posición, por delante de otros dos españoles, Joel Esteban y Álvaro Carpe, que acabaron en el 'top 5' en Portimao.