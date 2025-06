Marco Aguilera toma el liderato de la GR Cup Spain

En 2022, con sólo 16 años, se convirtió en el piloto más joven de la historia en hacerse con el título de campeón de España ... de Turismos, en 2023 fue subcampeón de la Copa Nacional de TCR y ahora, tras un 2024 en el que ha atravesado un bache deportivo y anímico, Marco Aguilera vuelve a brillar a nivel estatal con una nueva competición: la GR Cup Spain. Se trata de un torneo monomarca de Toyota que se desarrolla entre los principales circuitos de España y Portugal y que cuenta con seis paradas, la última, Portimao, que marcó el ecuador de la temporada y sobre todo, que devolvió la sonrisa a este joven piloto benalmadense.

A sus 18 años y siendo uno de los más jóvenes del campeonato, Aguilera ha tomado los mandos de la clasificación general gracias a su regularidad. «En la segunda parada ya me fue bastante bien, que hice un cuarto y un primer puesto en Navarra y ahora en Portimao conseguí un segundo y tercer puesto en Portimao y ahora voy líder del campeonato, así Que estoy muy contento. Voy a darlo todo en lo que queda para intentar ganar el campeonato», valora el piloto malagueño, satisfecho por su inicio de campaña, pero ante todo, por haber recuperado las buenas sensaciones tras un año aciago.

Ampliar SUR

Él mismo lo explica: «El año pasado las cosas salieron bastante mal, subí de categoría en TCR pero tuve varios accidentes y eso me llevó a sentirme desmotivado. Este año me contactó un equipo para participar en este nuevo campeonato, me pusieron muchas facilidades para correr y reducir gastos y querían un piloto joven y andaluz, así que fui a por ello». Sobre el turismo de Aguilera cabe explicar que compite con un Toyota GR 86 cedido por Nimo Grupo con 240 cv, con cambio secuencial y tracción trasera.

En su agenda, tres fechas clave: Jerez (19-21de septiembre), Valencia (17-19 de octubre y Barcelona (14-16 de noviembre), las tres últimas pruebas (a razón de dos carreras por parada) de la GR Cup Spain. Citas en las que buscará volver a dar su mejor versión para refrendar ese liderato y hacerse con el segundo título nacional absoluto de su carrera, antes de, quizá, dar otro nuevo giro a su vida.