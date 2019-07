LA LLUVIA TRAJO EL ESPECTÁCULO

El Gran Premio de Alemania se alterna cada año entre Nurburgring y Hockenheim. Este año le correspondía a este último, dándose la paradoja de verse inmerso como otros Grandes Premios con solera, en la incertidumbre de si continuará en el calendario o no, pues los alemanes no están dispuestos a seguir pagando el canon que los organizadores americanos estiman que deben pagar. Visto esto corremos el riesgo de perder circuitos legendarios a favor de países sin ninguna tradición automovilista y donde lo que prima son las enormes cantidades de dinero que se pagan para garantizarse la carrera, aun a sabiendas de que la afluencia de publico será en algunos casos ridícula, lo que hace que pasado un par de años salgan del calendario, como ya sucedió con Turquía, India, Corea, etc., cuando ya han cumplido la misión de 'marketing' de exponer las bondades de estos países.

La carrera que hemos visto en Hockenheim ha sido la menos previsible de lo que llevamos de temporada, y todo ello por la presencia de la lluvia, que hace que los pilotos primen sobre la competitividad de los equipos más punteros. Aún así en el podio tenemos a un Red Bull y un Ferrari, pero hay que quitarse el sombrero ante la victoria de Verstapen, que ha madurado como piloto enormemente, demostrando que estamos ante un muy próximo campeón del mundo, a la vez que demuestra que su coche, ante condiciones mínimamente adversas, está siempre al quite para ganar.

Carrerón de Vettel, quien tras el fiasco de los entrenos, donde no pudo dar ni una vuelta y le obligo a salir último, conseguía llegar segundo a meta tras una carrera impecable, en un momento donde toda la prensa especializada le daba por amortizado. El alemán no ha ganado cuatro títulos mundiales por casualidad, pero también es cierto que Ferrari, por su fiabilidad, ha perdido una ocasión de oro para ganar este gran premio.

Lo que parecía una carrera fácil para los Mercedes, y especialmente para Hamilton, se convirtió en su ruina cuando Magnusen decidió parar a cambiar sus neumáticos de agua por 'slicks' cuando todavía llovía. Eso desató la locura del resto y, a partir de ahí, muchos pilotos tuvieron la posibilidad real de ganar. Unos, como Leclerc, Hulkemberg o Hamilton cometieron errores que les auto elimino, mientras que a los 'pobres' como Kuyat, Stroll o Sainz casi se encumbran en el trazado alemán.

Bottas, que tenía la posibilidad de ganar ante tal debacle, volvía a fallar y destrozaba su coche contra las vallas dejando a los dos Mercedes fuera de los puntos, demostrando que es un buen segundo piloto, pero que con casi total seguridad nunca ganara un Mundial. Y ya que hablamos del equipo alemán, que aquí celebraba su 125 aniversario de carreras, decir que protagonizó el mayor de los ridículos con una parada en 'boxes' de Hamilton de autentico circo, aunque en su favor hay que decir que el inglés, tras salirse de la pista, entró en el 'pit-lane' sin avisar y como un elefante en una cacharrería.

Todo esto merece un rápido análisis: los circuitos de la vieja era castigan a todo aquel que se sale de la pista, pues hay zonas de gravilla donde es muy fácil quedarse atrapado, por lo que no deberían de desaparecer nunca del Mundial, que la lluvia es el único elemento a día de hoy que iguala las prestaciones y elimina bastante la supremacía de determinados equipos, primando a los pilotos audaces, lo que a mi entender significa que la Fórmula 1 debe cambiar, y para ello lo más fácil sería suprimir al máximo el desarrollo aerodinámico, que por otra parte nunca llega a los coches de calle y que hace que los Fórmula 1 actuales sean más parecidos a aviones que a coches de carrera. Hasta Hungría.