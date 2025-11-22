Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Norris no da tregua en la clasificación de Las Vegas

El británico partirá desde la pole por delante de Verstappen y de un Sainz brillante, tercero a solo cuatro centésimas del segundo. Fernando Alonso, séptimo

David Sánchez de Castro

Sábado, 22 de noviembre 2025, 07:42

Ni en una de las clasificaciones más complejas del año falla Lando Norris en este momento. El líder del Mundial dio otro golpe en la ... mesa y, tras dos fines de semana perfectos en México y Brasil, quiere continuar su buen estado de forma en Las Vegas. El británico saldrá desde la pole del GP de Las Vegas tras culminar una sesión brillante, en la que supo dar el golpe de gracia y no contra los muros en una jornada más propicia para tal.

