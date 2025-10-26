Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Lando Norris. Reuters

Norris se reivindica con una pole que vale oro

El británico saldrá primero este domingo, delante de los Ferrari, con Verstappen quinto y Piastri, mal, séptimo. Alonso, decimocuarto, y Sainz, duodécimo

David Sánchez de Castro

Domingo, 26 de octubre 2025, 00:23

Comenta

Sin obviar el más que probable favoritismo de McLaren, está claro que este sábado Lando Norris hizo lo que debía en la clasificación del GP ... de Mëxico. El británico superó con creces el examen, que aún tendrá que revalidar en la carrera, con una pole de las que reivindican. El candidato no sólo hizo la pole, sino que además saldrá delante de los dos Ferrari, que se presentan como sus grandes enemigos. Con Max Verstappen quinto y Óscar PIastri séptimo de salida, no puede fallar si quiere mantenerse como uno de los favoritos al título.

