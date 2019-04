GP de Azerbaiyán Carlos Sainz: «Por fin no nos pasa nada raro» Carlos Sainz, durante su llegada al Circuito callejero de Bakú. / EP El español estrena el casillero de puntos con un 7º puesto en Baku DAVID SÁNCHEZ DE CASTRO Madrid Domingo, 28 abril 2019, 19:21

Carlos Sainz empezaba a sentirse ciertamente preocupado por ver un '0' al lado de su nombre en la clasificación general, pero este domingo ha puesto fin a su sequía. No podía estar más satisfecho tras acabar el GP de Azerbaiyán.

«Por fin no nos pasa nada raro y demostramos lo que somos capaces de hacer», resumía, exultante, el de McLaren. Y eso que el equipo no ha estado del todo satisfecho con la estrategia adoptada por el equipo. «Quizás pensaban que yo podía ir un poquito más largo y atacar al final de carrera, que ese era predominantemente el objetivo. Lo hemos intentado, no ha salido, pero al final he recuperado la posición que yo creo que merecía», dijo sobre ese 'undercut' que sufrió de su compañero Norris.

«Bakú siempre parece que nos da ese puntito de optimismo antes de ir a Barcelona. Todo el año, hasta ahora, he ido cómodo con el coche, he hecho qualys muy buenas, vueltas muy buenas, he ido muy rápido… pero no acababan de salir los resultados, y hoy por lo menos no nos ha pasado nada, y mira, ya estamos ahí con esos 6 puntitos», concluyó, sonriente.