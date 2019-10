BOTTAS SE REIVINDICA

El Gran Premio de Japón siempre suele ser noticia, una veces por lo emocionante, otras porque en él se decidían antaño muchos campeonatos, y otras por circunstancias ajenas a él, como en esta ocasión el tifón Hagibis, que obligó a realizar los entrenamientos de calificación para la parrilla la misma mañana de la carrera.

El circuito está situado en Suzuka y es uno de los preferidos por los pilotos, pues, al ser uno de la antigua usanza, su trazado es verdaderamente un reto para ellos. Y nada mejor para ver un Fórmula 1 en acción que verlo pasar por la famosa curva 130R, que, aunque ahora con la fuerza aerodinámica que los monoplazas generan y los neumáticos que llevan, ha perdido mucho de su valor, sigue siendo una de las curvas míticas del Mundial.

Después de realizar unos entrenamientos fantásticos adjudicándose la primera línea, Ferrari perdía una carrera que desde el principio no se les debía haber escapado. Vettel, que está bajo una tremenda presión en el equipo, fallaba de nuevo en la salida tras haberse adjudicado la 'pole position', frenando de paso a su compañero y permitiendo a Bottas, que realizó un salida perfecta, ponerse en cabeza. A la vez, dejaba sin sitio a Leclerc, que en un intento de no ser pasado también por Verstappen lo tocaba arruinando la carrera de ambos. En esta ocasión el monegasco anduvo en el límite y no dejó sitio material al holandés. Es cierto que en la primera vuelta se permiten más acciones límites que luego durante el desarrollo de la prueba, pero Leclerc también está notando que tiene que afilar el cuchillo si quiere sobrevivir en este mundo de lobos y está llegando a más situaciones límites que nunca anteriormente en su carrera, aunque en esta ocasión la culpa fue enteramente suya. Y más luego no entrando en 'boxes' para cambiar el alerón delantero que iba soltando peligrosamente trozos que incluso impactaron sobre el coche de Hamilton arrancándole un retrovisor. La sanción que recibió fue totalmente merecida.

La impecable victoria de Bottas da el sexto título mundial consecutivo de constructores a Mercedes en lo que es sin duda la era más dominante de un equipo en la Fórmula 1. Pero ni eso alegró la cara de Hamilton, quien tras terminar la carrera mostraba su poca satisfacción, sobre todo después de perder el duelo por la segunda posición que mantuvo con Vettel. El inglés tiene el titulo prácticamente en el bolsillo y tres carreras para sellarlo, pero quería hacerlo ya.

De todo el Gran Premio de Japón me quedo con las últimas diez vueltas y la lucha entre Hamilton y Vettel. Cuando se saca de encima (como en esta ocasión) la presión de Leclerc, el alemán, que últimamente parece mas interesado en vencer a su compañero de equipo que al resto de participantes, demuestra lo buen piloto que es, aunque en esta temporada acumule ya demasiados fallos.

La televisión sigue haciendo invisible a Carlos Sainz. Prácticamente las cámaras no le sacaron nunca y lo cierto es que el español hizo una gran carrera y está haciendo una temporada de dulce, pues cuando no ha terminado se ha debido a averías en las que nada puede hacer el piloto. Tras los entrenos calificatorios, realizó una salida fenomenal que casi le llevó a adelantar a uno de los Mercedes y luego, en carrera, volvió a ser el mejor de los 'mortales' permitiéndose luchar contra el Red Bull de Albon, que es sin duda uno de los tres mejores coches de la parrilla. Todo ello, con un motor Renault que funciona mucho mejor en el McLaren que en los propios coches oficiales de la marca del rombo. Mucho trabajo les queda a los franceses por hacer y me da la impresión que han tirado la toalla y ya sólo piensan en el cambio reglamentario que la Fórmula 1 implementará en la temporada 2021.

Del resto de los equipos, mejor ni hablar. Pasaron sin pena ni gloria, y es que el circuito de Suzuka no perdona a los mediocres.

Hasta México.