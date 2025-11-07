Alonso se permite soñar con una clasificación sprint que acabó dominando Norris

Cuanto peor, mejor, que diría un expresidente del Gobierno de España. Fernando Alonso esperaba que este fin de semana fuera uno de los que más ... iba a sufrir y, de momento, es uno en los que más foco ha generado.

El asturiano saldrá quinto en el sprint del GP de Brasil, después de superar una clasificación extraña en la que no faltaron los sustos y que acabó dominando un Lando Norris que espera aumentar su renta con Oscar Piastri, su compañero y principal perseguidor, que saldrá tercero, con el inesperado Kimi Antonelli entre los dos. No fue precisamente la mejor obra de Carlos Sainz en el circuito donde logró su primer podio en Fórmula 1: partirá desde una bochornosa última posición tras errar en la SQ1 cuando más debía haber brillado.

Para el recuerdo de este viernes, ver a Fernando Alonso como líder de una clasificación general: fue el más rápido en la SQ2 y, de hecho, su tiempo le hubiera valido para ser segundo en la clasificación y luchar, quién sabe, por algo grande en la carrera corta de este sábado. No deja de ser irónico que Alonso sea, precisamente, uno de los pilotos más críticos con este tipo de fines de semana.

SQ1: Sainz, último tras una desastrosa actuación

La clasificación para la sprint comenzó con malas noticias para los intereses españoles. Carlos Sainz cayó eliminado con esperpento después de, según él mismo admitió, su «peor ejecución jamás». El madrileño saldrá desde una bochornosa última posición, despùés de ser incapaz de hacer una vuelta suficiente para superar a los más que mejorables Colapinto —que anunció su renovación este mismo viernes—, Lawson, Tsunoda y Ocon. No es el mejor arranque de un fin de semana en el que Sainz quería brillar.

El que sí sacó lustre desde el principio de este viernes fue Lando Norris. El pírrico líder del Mundial superó a Max Verstappen, su gran rival, y a un Fernando Alonso que sorprendió desde los primeros metros. No fue el único momento culmen del asturiano en esta clasificación corta.

SQ2: Alonso hace crecer el suflé

La esperanza de ver a Alonso en lo más alto de esta clasificación empezó a crecer exponencialmente en la segunda parte de la sesión. El asturiano se sacó una memorable vuelta, un 1:09.330 que le permitió ser el más rápido y que a la postre fue su tiempo más rápido de la jornada para él. Grata sorpresa para un Alonso que, sin embargo, sabe que la realidad se firma en la clasificación del sábado, primero, y en la carrera del domingo.

No fue la única sorpresa, con un trompo bochornoso de Leclerc y un Hamilton al que le afectó por encotnrarse a su compañero en medio de la pista. El heptacampeón, que aspiraba a más, se quedó fuera del 'top 10'.

Cayeron eliminados junto a Hamilton, Albon, Gasly, el local Bortoleto y Bearman, en una tanda un tanto inesperada debido al viento: nadie mejoró en sus vueltas finales.

SQ3: Norris no da lugar a la sorpresa

A la hora de la verdad, Norris respondió. En un fin de semana clave para él, el de McLaren no dejó que la gran actuación de Kimi Antonelli con el Mercedes le quitara la 'minipole' para el sábado, y mucho menos su compañero Piastri, que ya es su principal rival de manera evidente.

En una jornada en la que debía brillar, y realmente lo hizo, Fernando Alonso sacó lo mejor de sí para un quinto puesto que quizá le hace replantearse su opinión sobre el formato sprint. No en vano, si hubiera repetido el tiempo de la SQ2 hubiera acabado esta tanda en segunda posición. El Aston Martin funciona, cuando nadie esperaba que lo hiciera, ya que Stroll partirá séptimo en la carrera corta de este sábado. Bien pueden sentirse satisfechos, aunque tendrán que rematarlo en el resto del fin de semana.