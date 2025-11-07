Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fernando Alonso, durante la clasificación en Sao Paulo. Afp

Alonso se permite soñar con una clasificación sprint que acabó dominando Norris

El asturiano saldrá quinto en la carrera corta, después de una sesión en la que marcó el mejor tiempo en la SQ2. La cruz española fue Sainz, que saldrá último

David Sánchez de Castro

Viernes, 7 de noviembre 2025, 21:43

Comenta

Cuanto peor, mejor, que diría un expresidente del Gobierno de España. Fernando Alonso esperaba que este fin de semana fuera uno de los que más ... iba a sufrir y, de momento, es uno en los que más foco ha generado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una empresa pone un detective para seguir a una trabajadora de baja y acaba condenada a indemnizarla con 7.500 euros por reunir «pruebas ilícitas»
  2. 2 El SEPE denegará el subsidio para mayores de 52 años a los parados que no coticen dos años en los 15 previos a la jubilación
  3. 3 Una niña de 7 años sufre una fractura de nariz en su colegio de Marbella tras un empujón: «La llamaban gorda, fea, panchita%u2026»
  4. 4

    Urbanismo abre expediente a un empresario por el asfaltado ilegal de un camino junto a Pinares
  5. 5

    Primeras colas por el nuevo sistema de control de pasaportes en el aeropuerto de Málaga
  6. 6 Un juzgado de Málaga perdona a un empresario una deuda de 3,6 millones de euros: «Era su muerte civil»
  7. 7

    Abre el Ambigú de La Térmica, el nuevo proyecto de Alejandra Catering
  8. 8

    La torre más alta de Repsol podría albergar 400 VPO de alquiler asequible para Málaga
  9. 9 Málaga estrenará un nuevo alumbrado navideño en la calle Larios: así será
  10. 10

    Urbanismo considera infracción «muy grave» el asfaltado ilegal de un camino junto a Pinares

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Alonso se permite soñar con una clasificación sprint que acabó dominando Norris

Alonso se permite soñar con una clasificación sprint que acabó dominando Norris