Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Alonso estalla en Las Vegas: «El asfalto roza lo inseguro»

El asturiano se lamenta del resultado pero también de las condiciones en las que han disputado el GP de Las Vegas

David Sánchez de Castro

Domingo, 23 de noviembre 2025, 08:42

Comenta

La clasificación bajo la lluvia había alimentado la esperanza, pero el domingo devolvió a Fernando Alonso y a Aston Martin a una realidad conocida. Séptimo ... en la parrilla, 13º en meta: uno de los circuitos más adversos para el AMR25 volvió a dictar sentencia. La salida marcó el primer golpe. Una colada de Liam Lawson arrastró a Piastri, Leclerc y al propio Alonso, que cedió tres posiciones en un instante. «Mi salida fue buena, pero Liam iba por dentro y sacó de la pista a Piastri, a Leclerc y a mí. No sé si fue investigado», lamentó. El coche, aseguró, «no tenía daños», pero poco importaba: «No teníamos ritmo… No fuimos lo suficientemente rápidos para merecer los puntos». «Es de esas cosas que pasan cada cierto tiempo. Hoy se ve un poco más el mérito de clasificar 7º con este coche», lanzó.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detienen a un taxista por arrastrar a un cliente que se agarró a la puerta para que no se llevara su maleta en Fuengirola
  2. 2 Detenido por matar a su expareja, de 60 años, en una casa de Rincón de la Victoria
  3. 3 La nueva tasa de basura oscilará entre los 96 y los 248 euros anuales para las viviendas
  4. 4 La advertencia de la Agencia de Protección de Datos sobre las balizas V16 obligatorias para los vehículos a partir de enero
  5. 5 Una furgoneta envuelta en llamas complica el tráfico en la A-45 en Casabermeja
  6. 6

    El aeropuerto de Málaga reducirá el ruido en numerosas casas de Churriana: «Los cristales retumban»
  7. 7 Detenido un joven de 23 años en Ronda tras una alerta americana por tenencia de pornografía infantil
  8. 8 La clínica dental de Alzira donde fue atendida la niña fallecida no tenía autorización para sedaciones por vía intravenosa
  9. 9

    Málaga tendrá la primera tienda de España de peluches personalizados inspirada en una mítica marca americana
  10. 10 El crimen de Rincón: se sospecha que el detenido intentó suicidarse tras matar a su exmujer

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Alonso estalla en Las Vegas: «El asfalto roza lo inseguro»

Alonso estalla en Las Vegas: «El asfalto roza lo inseguro»