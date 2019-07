Fernando Alonso correrá con Toyota el Dakar 2020 Alonso, tras las 24 Horas de Le Mans. :: afp El piloto asturiano, que no planea regresar a la Fórmula Uno, participará por primera vez en la mítica carrera SUR MADRID. Lunes, 29 julio 2019, 00:33

Después de su incontestable triunfo en el Mundial de Resistencia (WEC) al volante de un Toyota, el próximo reto de Fernando Alonso estará en el Rally Dakar, y ya en la edición de 2020.

Así lo adelantó la Cadena Cope, que explicó que el piloto asturiano no ha querido desaprovechar la oportunidad que le ofrecía la marca japonesa para estar presente ya en la próxima edición de la mítica carrera. Tomaría forma así un rumor que venía extendiéndose en el mundo del automovilismo y que podría ser oficial en el próximo parón de la Fórmula Uno después del próximo fin de semana.

El asturiano ya ha tenido sus tomas de contacto con las carreras 'off road' para probarse cara a una prueba de tal envergadura. Sin ir más lejos recientemente colgó un vídeo en las redes sociales en el que se le podía ver entrenándose en 'kart cross' una especialidad empleada por los pilotos de rallies para ponerse a punto.

El pasado 28 de marzo realizó una prueba en el desierto de Sudáfrica con el Toyota Hilux que ganó el Dakar 2019 a los mandos del jeque catarí Nasser Al Attiyah. El piloto de rallys Giniel de Villiers, experto conocedor del Dakar, fue su instructor en esos entrenamientos privados que publicitó el equipo del asturiano en el Mundial de Resistencia, Toyota Gazoo Racing.

Hace 10 días, Alonso se limitó a decir que tenía una idea clara sobre su futuro, sin entrar en detalles: «No dejo puertas abiertas ni estoy esperando o buscando que me llame nadie. Siempre he elegido dónde y cuándo quería correr, porque me muevo en base a lo que me hace feliz. Lo que haga en el futuro está en mi cabeza y se sabrá a su debido tiempo».