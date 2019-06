WEC Fernando Alonso, en busca del Mundial de Resistencia Fernando Alonso, positivo antes de la última prueba. / EFE El piloto español busca certificar el campeonato en la mítica carrera de Le Mans ADRIAN R. HUBER / EFE LE MANS Jueves, 13 junio 2019, 19:15

El español Fernando Alonso (Toyota Gazoo Racing), doble campeón del mundo de F1, que busca certificar el triunfo en el Mundial de Resistencia (WEC) en las 24 Horas de Le Mans, indicó a EFE este jueves en el circuito de la Sarthe, que «el año pasado», cuando ganó la prueba gala, debió «de dormir 20 minutos o 30; pero con un ojo medio abierto».

«Intento dormir», declaró el doble campeón mundial asturiano de F1 al ser cuestionado por Efe en Le Mans si lo hacía durante la carrera de un día más prestigiosa del mundo, en la que hace un año logró, junto al suizo Sebastian Buemi y el japonés Kazuki Nakajima -con los que lidera el WEC-, el primer triunfo de toda la historia para Toyota. «Pero el año pasado, para decir la verdad creo que debí de dormir 20 minutos o 30; pero con un ojo medio abierto, para seguir la carrera», añadió.

«Este año veremos cómo va, pero una vez que empieza la adrenalina y te metes en la vorágine de la carrera es difícil desconectar», explicó Alonso, que durante la tarde y la noche de este jueves afrontará junto a sus compañeros la calificación, que ya había descrito como intrascendente el miércoles. «La crono es quizá lo menos importante de las 24 horas; da igual. Estaría bien tener una vuelta limpia; porque sabemos que el coche y la pista es la misma que el año pasado; y el año pasado Kazuki (Nakajima) la hizo en un 3:15», explicó.

Por otra parte, no quiso comentar el incidente del último Gran Premio de Canadá, en el que el alemán Sebastian Vettel (Ferrari) perdió el triunfo en favor del inglés Lewis Hamilton (Mercedes) debido a una sanción de cinco segundos, por regresar de forma antirreglamentaria a pista, después de haberse salido de ella, según la apreciación de los comisarios. «No tengo opinión»; dijo. «Bueno, sí la tengo, aunque me la guardo, porque no es relevante. Cada uno tendrá la suya», manifestó Alonso, que admitió que sigue por televisión las carreras del Mundial de F1.

Asimismo, habló sobre su posible regreso a la F1: «No lo sé, hay que hablar del WEC, ahora. Es una muy buena pregunta que no voy a responder con tantos micrófonos», comentó Alonso entre risas en su encuentro con los medios de comunicación de habla hispana este jueves en el circuito francés.