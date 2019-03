Amarga victoria de Álvaro Fontes en Estoril Fontes, en competición. :: sur Con el podio absoluto al alcance de la mano, un trompo hizo que el piloto malagueño perdiera un minuto GABRIEL GARCÍA MÁLAGA. Lunes, 25 marzo 2019, 00:41

El malagueño Álvaro Fontes comenzó la temporada sumando su primer triunfo de la campaña en el certamen europeo Ultimate Cup Series. Fontes, que compartía un Ligier-Nissan JS P3 LMP3 de Speed Factory con Miguel Abelló, venció en la categoría Bronze en una carrera de cuatro horas de duración que resultó tremendamente dura y que concluyó ya con la noche cayendo sobre el trazado de Estoril. En carrera, cuando restaban solamente cinco minutos para el final, y con el podio absoluto ya al alcance de la mano, un trompo les costaba un minuto haciéndoles caer hasta la sexta plaza. Eso sí, todavía certificaron la victoria en la categoría Bronze.

«La carrera me ha dejado un sabor agridulce porque, aunque hemos ganado nuestra categoría, teníamos el podio absoluto realmente cerca pues los pilotos que rodaban por detrás los tenía totalmente controlados. Pero en la Curva 2 de Estoril, no sé por qué, he perdido el coche. Creo que toqué el césped con la rueda trasera izquierda y me he ido fuera», explicaba un consternado Fontes.