Alejandra Fernández, un año más en la mejor cantera del mundo

Hace menos de un año, Alejandra Fernández recibió la llamada más importante de su vida. La del sí definitivo, el que la abrió las puertas ... de la Red Bull Rookies Cup, el mayor trampolín para las grandes promesas del motociclismo. Esta competición nació en 2007, cuando Red Bull, Dorna Sports, KTM, Ipone y Alpinestars se unieron para crear un Mundial de jóvenes talentos que sirviera como escaparate con la idea de ir escalando progresivamente en el mundo de las dos ruedas. Desde entonces, sólo tres mujeres habían conseguido acceder a este selecto grupo de 26 pilotos de todo el globo. Ella fue la cuarta, y la segunda española, tras la madrileña Beatriz Neila. Sin embargo, ha vuelto a hacer historia al ser la única de nuestro país que ha conseguido renovar un año más en la parrilla de este Mundial.

Hace sólo unos días, esta joven promesa malagueña de sólo 16 años volvió a recibir una llamada crucial. Era del equipo de la Red Bull Rookies Cup. Tras dos semanas meditando su decisión, renovaron una temporada más a Alejandra, la única mujer en la parrilla de esta campaña 2025, y por ahora, también la única cara a 2026. «Estuve dos semanas esperando porque tras la última carrera del Mundial, en Italia, me dijeron que aún no tenían la respuesta. Yo ya estaba atacada, no sabía lo que pasaba. Y al fin recibí la llamada. Estaba en el instituto, avisé ya previamente a mis profesores de que en cualquier momento me podrían llamar . Fue un alivio y una alegría increíble», relata.

RED BULL ROOKIES CUP

Y no sólo por la satisfacción personal de volver a formar parte de la mejor cantera del mundo, también por el mensaje que se le transmitió: «Me dijeron que tenían muchísimas ganas de que siguiera porque han visto una evolución en mi durante todo el año, que es lo que ellos piden, ver una evolución que les haga pensar que el próximo año podremos hacerlo mejor». A pesar de su juventud, la malagueña es autocrítica y sabe que ha sido una temporada complicada, sobre todo por la adaptación a grandes escenarios como los circuitos de Ángel Nieto, Mugello, Le Mans o Misano, también por el salto de cilindrada al pasar a competir con una KTM RC 250 R, con las mismas características de una Moto 3. De hecho, dada su menudencia, le costaba llegar con los pies al suelo y se le tuvo que incorporar peso extra a la moto, lo que hizo que, durante la campaña, Alejandra tuviera que trabajar como nunca para ganar masa muscular, a razón de 4 horas y media de entreno diarias entre circuito y gimnasio o crossfit.

Aprendizaje

Y por ello, valora: «Este primer año ha sido un poco caótico, eran circuitos nuevos, moto nueva… Pero he ido avanzando muchísimo durante el año. Las primeras carreras me quedaba muy atrás y he ido avanzando posiciones». Su mejor versión la ofreció en la carrera de Le Mans, en la que hizo historia al conseguir la segunda mejor posición de siempre para una piloto femenina, un octavo puesto que la llevó a sumar ocho puntos en su clasificación. «Fue mi mejor carrera. Llovió y a mi el agua se me da muy bien; salí muy decidida en esa carrera. La primera vuelta, en la tercera curva tuve un susto que me dejó atrás del todo, pero luego fui adelantando hasta el final», recuerda.

Su meta, sin lugar a dudas, ya la ha conseguido, y así lo refrenda: «Lo que quería era que me renovaran para el próximo año porque ya no va a ser lo mismo. En el primer año me ha pillado todo muy nuevo y este 2026 no voy a ir con tanta presión. Lo que quiero es mejorar lo de esta temporada y hacerlo lo mejor posible para, el siguiente año, dar el salto al Mundial femenino». Este se trata de un campeonato monomarca que nació en 2024 para dar cabida a las mejores pilotos del mundo y aún se encuentra implementando mejorías.

Asimismo, haciendo balance de su histórico 2025, la malagueña concluye: «Ha sido un año de retos, el haber entrado en la Red Bull Rookies Cup ha sido mi sueño de siempre, he tenido la suerte de formar parte del Mundial y conocer a algunos de los mejores pilotos del mundo. He podido hablar con Pedro Acosta, con el que tengo muy buen trato, y con Marc Márquez y ambos me aconsejan lo mismo, sobre todo, que disfrute y aproveche, porque esta es una experiencia única».