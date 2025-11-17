Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

RED BULL ROOKIES CUP
Motociclismo

Alejandra Fernández, un año más en la mejor cantera del mundo

La malagueña de 16 años, que hizo historia esta campaña en la Red Bull Rookies Cup al ser la única mujer de la parrilla, formará parte de la parrilla en 2026

Marina Rivas

Marina Rivas

Lunes, 17 de noviembre 2025, 00:05

Comenta

Hace menos de un año, Alejandra Fernández recibió la llamada más importante de su vida. La del sí definitivo, el que la abrió las puertas ... de la Red Bull Rookies Cup, el mayor trampolín para las grandes promesas del motociclismo. Esta competición nació en 2007, cuando Red Bull, Dorna Sports, KTM, Ipone y Alpinestars se unieron para crear un Mundial de jóvenes talentos que sirviera como escaparate con la idea de ir escalando progresivamente en el mundo de las dos ruedas. Desde entonces, sólo tres mujeres habían conseguido acceder a este selecto grupo de 26 pilotos de todo el globo. Ella fue la cuarta, y la segunda española, tras la madrileña Beatriz Neila. Sin embargo, ha vuelto a hacer historia al ser la única de nuestro país que ha conseguido renovar un año más en la parrilla de este Mundial.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

