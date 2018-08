«El World Padel Tour 2019 será el mejor de la historia; estamos seguros de ello» Pablo Lima y Fernando Belasteguín, ayer en el Club Cerrado del Águila de Mijas. / Fernando Torres Fernando Belasteguín y Pablo Lima, pareja número 1 del pádel mundial, deja en el aire el anuncio de su continuidad en el WPT, pero admite que la competencia con otros circuitos hará crecer al pádel profesional IVÁN GELIBTER Viernes, 10 agosto 2018, 00:13

Fernando Belasteguín (Argentina, 1979) y Pablo Lima (Brasil, 1986) son el gran referente mundial del pádel. El primero lleva la friolera de 17 años consecutivos en la cúspide global de este deporte, y lo que hace dentro y fuera de la pista siempre tiene especial relevancia. En el marco del World Padel Tour de Mijas, toda la afición al deporte está pendiente de que tomen la decisión de quedarse en este circuito o se marchen a la alternativa del Montecarlo IPT. Su decisión –que la anunciarán en estos días– puede decantar la balanza, aunque sí reconocen que la competencia entre circuitos es buena para los jugadores.

–El pádel sigue imparable en cuanto a su crecimiento. El segundo deporte en número de practicantes en España, y el circuito del World Padel Tour cada vez tiene mayor audiencia. Aun así, a veces da la sensación de que falta algo de profesionalidad, con alguna excepción como ustedes. No sé si están de acuerdo con la reflexión...

–Fernando Belasteguín (FB): Yo creo que el deporte en sí lleva una evolución muy buena. Pienso que si comparamos el circuito de ahora con el de no 15, sino 5 años atrás, ya hay un gran cambio. Lo que pasa es que no podemos exigirle al pádel en general y al profesional en particular cosas de otros deportes que existen hace 100 años. Acá en España hace 30 años que se juega, y que es profesional hace 18 o 20 años... De verdad me parece que se están haciendo las cosas bien, que cada vez es más profesional. Los jugadores nos exigimos más profesionalidad,y el circuito, lo mismo. Hoy el World Padel Tour es mejor circuito, este es su mejor año.y no me cabe duda de que el año que viene será el mejor circuito de la historia. Año tras año se va perfeccionando.

–Pablo Lima (PL): Yo creo que un poco lo mismo. Los jugadores se van profesionalizando a la vez que el circuito. Este lo hace primero y después los jugadores se van enganchando, aunque es un proceso en el que hay que seguir trabajando y esperar. En un par de años se verá una imagen aún mejor.

–Por primera vez en 17 años Fernando Belasteguín estuvo a punto de perder el número uno del mundo en Valencia. Sin embargo, tanto esa final como en el siguiente torneo ambos jugaron un gran pádel y no tuvieron rivales. ¿Se pusieron nerviosos?

–FB: No, a ver, nosotros trabajamos para terminar el año en el número 1. De hecho, creo recordar que Pablo (Lima) con Juani Mieres llegaron a liderar el 'ranking' durante 15 o 20 días. Si perdíamos el liderato en Valencia y lo recuperábamos antes de final de año, eso al fin y al cabo hubiera sido lo importante. Eso sí, se generó una expectativa grande. Nosotros, por lesiones mías, no estábamos haciendo un año como nos gustaría,pero por suerte, cuando más lo necesitábamos, sacamos lo mejor de nosotros. Me da la sensación de que ese partido de Valencia nos ha terminado de dar un empujón de confianza. Con la edad que tengo y con la carrera tan larga, partidos así son los que me motivan. La verdad, cuando mi motivación es alta mi juego sigue estando. Lo bueno es que cuando nos exigen lo hemos hecho bien.

«Cuando mi motivación es alta, mi juego sigue estando;cuando nos exigen, lo hacemos bien» Fernando Belasteguín

–De hecho, no hay nadie que discuta que si 'Bela' y Lima están bien, es imposible ganarles.

–PL: Creo que hay parejas que son muy buenas y es muy difícil ganar tantos torneos seguidos. Si mantenemos un nivel bueno tenemos muchas opciones de ganar. Lo que pasa es que la gente cree que tenemos el 50 por ciento del torneo ganado desde el principio, y no es así. Hace poco jugamos un partido muy duro y perdimos contra una pareja de un 'ranking' muy inferior al nuestro. Así que hay que jugar bien, y si podemos ganar, mejor.

–Les tengo que hacer la pregunta cuya respuesta todo el mundo ansía conocer. En esta dinámica de dos posibles circuitos profesionales de pádel para el año que viene, casi la mitad de los jugadores se han decantado por mantenerse en el World Padel Tour, mientras que la otra se irá, parece, con la propuesta de Montecarlo IPT de Fabrice Pastor. ¿Qué harán ustedes, que son la referencia?

–FB: Parece que este año que viene podría haber un circuito competencia del World Padel Tour... Yo creo que la evolución de la que hablábamos antes del pádel profesional tiende a que al circuito le vayan saliendo competidores, pero creo que la competencia tanto a nivel profesional como de circuito es muy buena. Eso quiere decir que el pádel sigue creciendo y que hay un interés por el deporte. Los jugadores tenemos que luchar cada vez más duro por ganar un partido dentro de la cancha, y ahora es el propio circuito en sí el que tiene su rival. Eso hará que tengan que mejorar quizá a un ritmo mayor del que esperaban. Insisto. En todos los ámbitos la competencia es buena y esto hará que el World Padel Tour siga mejorando a pasos agigantados.

«Hay gente que cree que tenemos el 50% del torneo ganado antes de empezar; y no es así» pablo lima

–¿Cómo explican que a pesar de que España sea el país en el que más se juegue el pádel con diferencia, sigan surgiendo muchos jugadores en sitios como Brasil y, sobre todo, Argentina?

–PL: Creo que lo que le pasa a Brasil con el fútbol le pasa a Argentina con el pádel. Es impresionante. Cada año que pasa llegan nuevos jugadores que uno no sabe de dónde salen. Como ellos han empezado a jugar hace tantos años, tienen una escuela y una forma de enseñar a los chicos superbuena que hace que salgan buenos jugadores. Además, los argentinos son muy competitivos por naturaleza. Aún aquí en España también surgen jugadores buenos.

–En términos de crecimiento del pádel, ¿cuál creen que es la estrategia? ¿Hay que crear escuelas? ¿Llevar torneos?

–FB: Todo eso y tiempo. Estamos ante un deporte que es muy nuevo. Pero lo bueno es que cada país que lo conoce, país que le encanta. Mire, tiene un montón de condimentos para que lo hacen atractivo. Tiene un rango de edad de 5 a 85 años,lo juega el hombre y la mujer, personas sin condición física o técnica, se puede jugar en una hora y además es un deporte social. Entonces vamos a darle tiempo, y a ver si en 30 o 40 años se pueda ver que el pádel se ha desarrollado por todo el mundo.

–¿En qué países están viendo más afición?

–PL: Ahora en Suecia (torneo de Bastad) nos ha sorprendido la cantidad de gente que ha venido a vernos jugar. Suecia, Portugal o Italia parece que van liderando esta expansión.