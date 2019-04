Victoria de raza del Rincón Fertilidad en Valladolid (22-28) Las jugadoras de Diego Carrasco hicieron un partido muy completo y contaron con una espectacular 'Diva' bajo palos OPTA Sábado, 6 abril 2019, 23:11

Victoria de mérito del Rincón Fertilidad Málaga en Valladolid ante el Aula (22-28), en un partido donde las pupilas de Diego Carrasco cuajaron un choque muy completo. Alice Fernandes estuvo excelsa, con trece paradas. Su actuación fue una de las claves del triunfo.

El equipo andaluz saltó a la cancha de Huerta del Rey con un planteamiento muy ofensivo. Lo intentó con varios lanzamientos desde nueve metros, pero también estuvo muy errático en los pases, por lo que en los primeros compases el tanteo fue bastante bajo (2-2 en los cinco minutos iniciales). Otro de los factores de ese marcador era el 6-0 defensivo de las chicas de Diego Carrasco, que se le atragantaba a las locales, y la gran actuación de Fernandes bajo los palos. Su agilidad sorprendió a los presentes, con intervenciones al alcance de muy pocas guardametas.

La circulación era buena por parte de las panteras y también la lectura de la defensa anfitriona, lo que les sirvió para escaparse en el marcador (3-6), mientras que Alice seguía a lo suyo en la portería, desesperando al ataque del Aula. Llegados al minuto quince de juego, Miguel Ángel Peñas tuvo que pedir un tiempo muerto, ya que la renta de las malagueñas alcanzaba los cinco tantos (4-9).

Todo le funcionaba al Málaga salvo la conexión con la pivote. Isaura no encontraba su sitio, por lo que Carrasco dio entrada a Iara Grosso para intentar hacer daño por dentro a las locales. Pese a ello, el Málaga mantenía una cómoda renta debido, en parte, a los innumerables fallos en ataque del Aula. A cinco para el descanso la ventaja se mantenía en cinco dianas (7-12), gracias a la labor en ataque de una acertada -tanto de cara a portería como en la dirección- Boada.

Las pupilas de Diego Carrasco habían sido muy superiores a las locales en la primera mitad, cuajando un gran encuentro en todas las facetas del juego, y eran merecedoras de la ventaja con la que se llegaba al tiempo de asueto (9-14). Y en el arranque de los segundos treinta minutos el Rincón Fertilidad optó por seguir en la misma línea que tan buenos frutos le había dado: intensidad defensiva y un ataque bien trabajado. Finalmente, dio resultado.

Por su parte, el Aula Alimentos de Valladolid solamente encontraba el camino hacia el gol de forma muy laboriosa gracias al buen hacer malagueño en acciones defensivas, hasta que las pupilas de Carrasco empezaron a encadenar errores incomprensibles en los pases permitiendo que las locales se acercaran en el marcador (12-16).

Entonces Miguel Ángel Peñas cambió la defensa a un avanzado con Teresa cuando las suyas estaban en superioridad numérica, lo que las espoleó y se acercaron en el marcador (15-17). El choque, con la igualdad, se volvió más frenético, algo que a las locales siempre les gusta, por lo que Carrasco desde el banquillo pedía tranquilidad y cabeza a las suyas para mantener la escasa renta. Los mensajes del técnico surtieron efecto en los compases finales.

Al Rincón Fertilidad le costaba hacer el balance defensivo y ya su 6-0 no era tan efectivo, lo que le estaba dando vida a las locales, que no acababan de lograr la remontada. Esperaban unos diez minutos frenéticos y no apto para cardiacos. Con tres arriba y siete para el final Isaura fue excluida y las del Rincón supieron leer a la perfección la inferioridad para mantener a raya al Aula (18-22).

En los últimos compases cualquier error se iba a pagar caro y las locales parecían tener menos fuelle y, por ello, cometían muchos más. Por su parte Málaga empezó a encontrar el camino a la pivote, algo que no había pasado hasta entonces, y los goles empezaron a llegar también desde seis metros y la renta se disparaba (19-25).

Al final fueron minutos de toma y daca entre ambos conjuntos, donde las malagueñas supieron contemporizar el tiempo y las ocasiones para mantener la renta y no sufrir ningún susto ante unas jugadoras del Aula que habían bajado los brazos, y consiguieron dos importantes puntos en una difícil cancha.

Declaraciones

Dos Santos, jugadora del Fertilidad del Málaga, se mostró realmente satisfecha a la conclusión del partido por el trabajo de sus compañeros y por la importancia que supone el triunfo para el resto de temporada: «Ha sido un partido muy bueno por nuestra parte, cierto es que hemos cometido muchas pérdidas en la segunda mitad pero el resultado es justo y nos sirve de impulso para el próximo partido en casa»

Calzado, jugadora del Fertilidad de Málaga, fue un poco más autocrítica que su compañera pero se quedó con la entrega de los últimos instantes, e hizo hincapié en la labor de su guardameta: «Los dos equipos hemos tenido altibajos y ha sido un partido luchado hasta el final. Las sensaciones son positivas. La clave del partido ha estado en la portería y sobre todo en el repliegue, ya que hemos corrido muy bien hacia atrás parando los contragolpes del Aula que son una de sus armas»

Diego Carrasco, entrenador del Fertilidad de Málaga, fue más cauto que sus jugadoras en las declaraciones postpartido, también incidió en la actuación bajo palos sin olvidar que el resultado ha sido más abultado de lo visto sobre el parquet: «Era un partido clave para nosotros y el equipo ha estado bien en defensa y sobre todo en la portería que era algo que debíamos mejorar. La clave del choque ha sido esa efectividad bajo palos que nos ha permitido respirar en ataque y la confianza de las jugadoras. Pese a la victoria debemos mejorar el aspecto físico de cara a la Copa del Rey. Ha sido un resultado justo pero engañoso por lo visto en la pista porque no era para haber ganado por seis tantos»