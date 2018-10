Una victoria de equipo y sin tapujos Ñito Salas El Rincón Fertilidad doblega al Castellón (34-25) en su triunfo más cómodo de la temporada hasta el momento MARINARIVAS Málaga Sábado, 20 octubre 2018, 20:50

No hubo lugar para dudas ni complejos. El Rincón Fertilidad sacó todo su potencial a relucir ante un rival que no planteó oposición durante la mayor parte del partido, por no decir todo el encuentro, aunque sí que empezaron con energía los primeros minutos, donde igualaron el primer parcial (3-3). Aunque, más allá del arranque, el duelo ante el Castellón, siempre perteneció a las malagueñas, que se llevaron cómodamente la victoria por () antes unos 200 espectadores que animaban desde la grada de Carranque, hoy más tranquila que en otras ocasiones.

34 R. Fertilidad Da Silva, Espe López (8), Sole López (1), Boada(5), Campigli (1), Medeiros (6), Grosso; Martín (1) , Sempere, Martínez (4), Gandulfo (3), Vidal, Agustina López (4) y Rein (1) 25 Castellón Bilovaru, Gabriela (3), López (9), Jaques (6), Noelia Sales, Alba Sales, Peris, Alonso, Banacloche, Palomino, Claramonte (2) y Garci (5) PARCIALES (3-3), (6-3), (8-6), (13-8), (16-8), (19-9), (21-13), (25-16), (27-19), (29-20), (31-22), (34-25) INCIDENCIAS Unas 200 personas acudieron al partido a la grada de Carranque en esta sexta jornada de la liga División de Honor

Ya al descanso se vaticinaba el final en el marcador. Con un parcial de 19-9, y con Espe López e Isa Madeiros liderando en cuanto a goles, las de Diego Carrasco sólo tenían que buscar mantener el ritmo para asegurar esos dos puntos para la tranquilidad. Cerrando perfectamente su línea defensiva y superando al rival en el juego ofensivo, no tardaron en alejarse en el marcador y, además, buscar el momento perfecto para que todas las jugadoras convocadas tuvieran sus minutos de juego. Este fue uno de los puntos más destacables del partido: jugó toda la plantilla, incluso las dos porteras (Da Silva, como titular y Vidal, como suplente) y marcaron todas a excepción de Andreu y Grosso, que partió como titular.

Un dato que nada tiene que ver con las estadísticas del Castellón, en la que sólo cinco jugadoras estuvieron destinadas al gol, además con la escasa suerte de que partiendo con una plantilla numéricamente inferior al Rincón Fertilidad, concluyeran con dos lesionadas. Estas fueron: Alba Sales, aquejada por un golpe recibido en la rodilla y Claramonte, a la que se le salió el codo al final del encuentro. No tuvieron su día, aunque mejoraran su escasa media goleadora, de 21 dianas por partido frente a la de 29 de las malagueñas.

Sin más, no alargaron demasiado el desenlace, las de Diego Carrasco siguieron deslumbrando con aparente comodidad en sus gestos, hasta el final, destacando una siempre regular Madeiros (6 tantos) y una Espe López con 8 goles. Una victoria sin tapujos, a base de trabajo y un equipo unido, sólido, consolidado, que logró su triunfo más holgado de la temporada y su marcador más elevado. Ahora, a las costasoleñas les toca disfrutar de una semana de descanso de la competición para cumplir con los compromisos de las respectivas selecciones nacionales, antes de retomar la Liga Guerreras Iberdrola ante el Rocasa Gran Canaria.