Una victoria con carácter del Rincón Fertilidad en su estreno como local Borges, durante el encuentro. / JOSÉ MONTORO Es el segundo triunfo consecutivo del conjunto de Suso Gallardo, que suma cuatro puntos antes de marchar al parón por selecciones MARINA RIVAS Sábado, 14 septiembre 2019, 23:12

Este sábado fue un día especial para el Rincón Fertilidad en su nueva etapa sin Diego Carrasco. Fue nada menos que su primer partido de la campaña como local, en esta ocasión en el pabellón de Ciudad Jardín, que se volcó de lleno con el equipo en un momento en el que toda primera vez sigue siendo complicada: el primer entrenamiento, el primer partido o el primer día como anfitrión sin él, sin su alma máter. Y no sólo no defraudó el conjunto liderado ahora por Suso Gallardo, sino que consiguió una nueva victoria, la segunda consecutiva de la temporada y la primera en su feudo, ante un Aula Valladolid al que no dominaron con claridad hasta entrada ya la segunda parte.

En los primeros compases del juego el conjunto pucelano vio una vía directa a portería en la posición de sus extremos, que no se cansaron de repetir la misma estrategia para llegar a la portería, en este caso guardada desde el inicio por Estela Carrera. Antes del descanso ya salió Diva y fue un acierto, porque desde finales de la pasada campaña la cancerbera brasileña sigue siendo un muro bajo los palos. En la segunda parte, además, protagonizó varias paradas y contó incluso con la suerte de que algún que otro tiro acabó en el palo.

El esquema inicial del cuadro malagueño contó con otra novedad, el de la lateral también brasileña Juliana Borges, que debutó en el 'siete' sumando goles desde los primeros minutos. Junto a ellas Espe López, especialmente acertada cara a portería, e Isa Medeiros – a pesar de que no fue su mejor día– destacaron en el plano ofensivo durante la primera media hora del encuentro, la más compleja de todo el partido. Y es que el Aula Valladolid se adelantó en varias ocasiones en el marcador y ajustó huecos en la línea defensiva impidiendo que las llegadas del Rincón Fertilidad fueran tan fructíferas como se esperaba.

Pero el golpe de efecto llegó antes del descanso (14-10) y se consolidó ya en la segunda parte. Corregidos algunos errores en la defensa y con Diva parándolo todo, el cuadro malagueño cogió carrerilla y minó la moral del visitante, donde entre otras, se encontraban tres caras conocidas, las de las exjugadoras del equipo Iara Grosso, Agustina López y Bea Puertas. La renta a favor en el marcador local fue 'in crescendo' en poco tiempo: cinco, seis, e incluso siete goles arriba llegaron a ponerse las de Suso Gallardo, más crecidas que nunca ante un rival que perdió intensidad y se hizo pequeño en el tramo final del encuentro.

En este además, Medeiros recuperó confianza y acierto cara al gol y concluyó como la máxima goleadora del partido, con siete dianas. Le siguieron Rocío Campigli (seis) y Paula García (cinco), en una espectacular segunda parte en la que doblaron turno entre la defensa y la cita con las redes. Así hasta el cierre de este encuentro, dedicado a Carrasco y que concluyó 33-26. Cifra que deja de nuevo en buen lugar a la capacidad ofensiva del Rincón Fertilidad, cuyo nuevo proyecto continúa con paso firme hacia la parte alta de la tabla. Tras estos dos nuevos puntos (suman dos las victorias en balonmano), ya son cuatro de cuatro posibles los que acumula el conjunto en esta Liga, que para ahora hasta el 5 y 6 de octubre debido a los compromisos internacionales.

Gallardo, satisfecho

Tras su segunda victoria consecutiva, el técnico del conjunto valoró de forma muy positiva el rendimiento del equipo: «Incluso durante la primera parte, que creo que no hemos estado tan finos, nos hemos ido cuatro arriba. En la segunda hemos ajustado la defensa y en ataque hemos seguido haciendo lo que teníamos que hacer y está ahí en el resultado», explicó.

Además, aprovechó para comentar el buen arranque antes del parón: «Nos vamos tranquilos y contentos, además porque ha sido un inicio complicado contra dos equipos que compiten en Europa. Irnos con los deberes hechos es más que satisfactorio», resumió.