Victoria agónica del Rincón Fertilidad en su vuelta a la rutina Sole López sumó cinco tantos este sábado en casa. / J. MONTORO La extremo Isa Medeiros, con nueve goles, fue la más destacada en el encuentro de este sábado en casa ante el Balonmano Salud Tenerife MARINA RIVAS Sábado, 12 octubre 2019, 22:22

Partía como favorito y no defraudó aun con un rival más crecido que nunca. El Rincón Fertilidad volvió a sumar este sábado dos puntos más a su cuenta liguera gracias a un sufrido triunfo en casa ante el recién ascendido Balonmano Salud Tenerife. Un conjunto que aunque novato en la categoría contaba con fichajes de renombre como el de Judith Vizuete, la máxima anotadora de la División de Honor la pasada campaña y principal escollo del equipo malagueño a lo largo del encuentro, junto a Gioca (con siete goles). Una trabajada y merecida victoria más (ya van tres) para mantener al conjunto costasoleño en la parte alta de la tabla.

Eso sí, precisamente este ajustado marcador hizo que el Rincón Fertilidad perdiera un puesto en la clasificación en esta vuelta a la rutina tras el 'parón' por los compromisos internacionales y pasa del tercer al cuarto lugar de la tabla. Al cierre de la cuarta jornada le adelantó el Liberbank Gijón, que, aunque empata a seis puntos con el cuadro malgueño, sale beneficiado por el 'goal- average'. No obstante, lo que realmente importó ayer fue consumar este triunfo, que no estuvo tan claro en el transcurso del partido.

El Rincón Fertilidad fue a remolque del cuadro canario en los compases iniciales y no fue realmente hasta instantes antes del descanso cuando el conjunto local desplegó todo su potencial y forzó la remontada. Una intensidad y dominio que se extendió hasta poco después del la segunda parte. Un parcial favorable de 7-2 fue clave para que las de Suso Gallardo pudieron coger aire en un asfixiante marcador que no dejó de tambalearse hasta el minuto sesenta. De hecho, el ganador no se decidió hasta el mismo final, porque durante toda la segunda parte el Rincón Fertilidad sólo logró aventajar por la mínima y cualquier fallo podía costarle muy caro. Un partido de desgaste físico, pero un nuevo triunfo que aporta una inyección extra de motivación al conjunto para continuar con el calendario.