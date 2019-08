Verano desde la grada Un viaje de Benalmádena a Lima Su talento se forjó en el Club Bádminton Benalmádena y despegó hasta llegar a codearse con los mejores en Atenas 2004. Su vida ahora está en Perú, donde sigue como entrenador FERNANDO MORGADO Martes, 27 agosto 2019, 00:34

La diferencia horaria de siete horas entre Málaga y Perú complica la comunicación con José Antonio Crespo (Madrid, 1977), que atiende al teléfono con una mezcla de acento malagueño y peruano. Lleva ya once años viviendo en Lima, la capital del país sudamericano al que llegó en 2008 para comenzar su carrera como técnico de bádminton después de una trayectoria impecable como jugador. Su vida está plenamente asentada al otro lado del charco. Vive con su mujer, Jimena, a la que conoció en Lima, y su hija, Brunela, y ha conseguido seguir ligado al deporte que comenzó a practicar con apenas ocho años en el Club Bádminton Benalmádena.

Crespo desembarcó en Perú como entrenador del Club Regatas de Lima, el principal club de bádminton del país, pero renunció al cargo en 2017 y pasó a entrenar de forma particular. «Me costó dar el paso porque vengo del mundo profesional, pero tengo la suerte de que hay jugadores de la selección que me llaman para pulir o mejorar algún aspecto de su juego. Para mí poder hacer eso es un lujo. Al contrario de lo que pueda pensar mucha gente, la vida en Perú es cara. Hay dos clases sociales muy diferenciadas y en la que yo me encuentro la sanidad y la educación, por ejemplo, cuestan mucho dinero. En algún momento nos hemos planteado cambiar de aires, porque he tenido ofertas de Europa, de Guatemala... pero las circunstancias lo hacen difícil. Mi mujer tiene un negocio aquí y no queremos irnos si eso supone tener peor calidad de vida», reconoce Crespo, que también está pendiente de un proceso de selección de técnico de bádminton en España.

A pesar de la distancia, el malagueño sigue muy ligado a sus orígenes. De hecho, sigue siendo socio del club en el que comenzó. «Cuando tenía ocho años mis padres se mudaron de Torremolinos a Benalmádena. Entonces yo solo tenía un amigo, el hijo de un compañero de trabajo de mi padre. Él jugaba al bádminton y yo me apunté con él. El primer año le gané en la final de consolación del Torneo de San Juan. Él se retiró y yo seguí hasta entrar en el equipo. En el club, fue Antonio López el que me inculcó el amor por el bádminton. El ahora presidente, Daniel Alcover, es mi me jor amigo, y también lo son Dani Martínez, Eduardo Herrero... Mantenemos el contacto a través de Whatsapp», explica Crespo.

Salto de nivel

Bajo las órdenes de López, Crespo pronto destacó como jugador, lo que le abrió las puertas de la residencia Blume de Madrid. «Participé en el Plan 2000, que tenía como objetivo clasificar a deportistas para los Juegos de Sydney. De entre 50 jugadores seleccionaron a seis, y yo era el más joven de todos. Cada mes nos hacían pruebas físicas y técnicas. Fue un proceso largo y me gané un hueco, aunque fue una decisión dura, porque yo era un crío entonces, tenía 16 años», apunta. Aquel crío no imaginó que en la residencia madrileña pasaría los siguientes 15 años.

Tampoco que allí se encontraría con otro de esos entrenadores que, junto a López y Herrero, marcaría su carrera deportiva. El chino Zhang Xiaoping enseñó a Crespo lo que era «el bádminton de verdad» y fue uno de los responsables de la mejor etapa del malagueño, que se proclamó campeón de España en individual (2000, 2001 y 2006), en dobles mixtos (2002 y 2003) y en su especialidad, el dobles masculinos (2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008). «Hubo algunos años duros en los que perdí la beca, pero la recuperé y entre 2000 y 2004 viví mi mejor época. Junto a Sergio Llopis logramos alcanzar un buen lugar en la clasificación mundial (decimoterceros), fuimos cabezas de serie en Mundiales... Nos hicimos un nombre viniendo de un país que aún estaba verde en este deporte. Estoy orgulloso de haber abierto esa puerta, de haber sido los primeros clasificados para los Juegos. A partir de entonces el bádminton español fue hacia arriba», comenta Crespo, que compartió una etapa dorada con el propio Llopis y otros jugadores como Arturo Ruiz, Dolores Marco o el técnico Ernesto García.

Recuerdos olímpicos

Los recuerdos de su experiencia en Atenas 2004 están «bien grabados» en la memoria de José Antonio Crespo. «Fue un sueño hecho realidad. Disfruté cada segundo, cada instante. Uno no puede vivir del pasado, pero ahora que me dedico a enseñar a otros creo que es un plus a la hora de transmitir mis conocimientos. El camino hasta los Juegos fue duro, hubo momentos complicados en los que pierdes con quien no debes, no hay suficiente dinero... Pero todo ello me hizo ser como soy ahora», explica.

Los veranos de Crespo ahora son diferentes, pues transcurren entre diciembre y marzo. Antes de ser padre, trataba de visitar Benalmádena al menos dos veces al año, pero ahora es más complicado. «Ella quiere conocer Europa y yo estar en casa, pero negociamos para dividir las vacaciones. Ahora mismo debería estar en la feria, pero este año no hemos podido ir. Quizá en Navidad», comenta Crespo, que sigue encontrando tiempo para su mayor afición, el cine, y para revisitar la filmografía de su actor favorito: Daniel Day-Lewis.