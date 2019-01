HONOR CADETE Y ANDALUZA INFANTIL Triunfo a domicilio del Puerto Malagueño sobre el Córdoba El equipo cadete del Málaga, que venció al Séneca a domicilio. / :: F. M. J. RIVAS MÁLAGA. Jueves, 24 enero 2019, 00:02

Jornada triunfal para los represantes malagueños en la División de Honor cadete, salvo para el 26 de Febrero que cayó goleado ante el San Félix por 0-6. Ángel (2), Antonio Luis (3) y José Manuel fueron los autores de los goles.

El Puerto Malagueño venció a domicilio por 0-3 al Córdoba, gracias a los goles de Aito, Diego y Javi. El otro vencedor malagueño de la jornada fue el Málaga, que se impuso a domicilio sobre el Séneca por 0-3, con goles de Raúl, Ángel y Pablo. El resto de marcadores fueron los siguientes: Altair 3, Sanluqueño 1; Almería 1, Real Betis 1; Balón 0, Granada 1; Sevilla 4, Nervión 0; Maracena 2, Linares 3. El líder de la categoría es el Sevilla con 52 puntos, seguido del Málaga, con 45, y del Betis, con 35.

En cuanto al grupo II de la Primera Andaluza infantil, el derbi Antequera-Tiro Pichón cayó del lado capitalino por 1-2, después de un choque muy igualado. Alejandro hizo el gol local, mientars que Antonio y José Luis marcaron por los visitantes. El líder de la categoría, el Málaga, ganó desahogadamente a domicilio al Úbeda Viva por 0-4, después de realizar toda una exhibición de fútbol. Lemor, Adrián, Nico y Ayman fueron los goleadores. El Málaga alineó a Naim, Óscar, Miguel Ángel, José Daniel, Marcos, Antonio David, Yeray, Adrián, Samu, Dani y David.

El Puerto Malagueño, por su parte, dio buena cuenta a domicilio del Natación Almería, al que venció por 1-3, después de una gran actuación. Hugo (2), Javi Garcia y Antonio fueron los goleadores portuistas. El Puerto Malagueño formó de inicio con Bautista, Javi García, Iván, Miguel, Ismael, Javi, Alberto, Martín Sánchez, Hugo, Juan Andrés y Martín. Por último, el Alhaurín de la Torre, que vistaba al We Fútbol granadino, terminó perdiendo por 3-0. El resto de marcadores fueron los siguientes: C. de Granada 0, Real Jaén 0; Almería 1, La Cañada 0; Pavía 2, Granada 4; Motril 2, Huétor-Tájar 0. Clasificación: Málaga, 48 puntos; Puerto Malagueño, 38; Granada, 36; Tiro Pichón, 33; We Fútbol, 30; Pavía, 29; C. de Granada y Jaén,. 28; Almería, 27; Úbeda y La Cañada, 24; Alhaurín de la Torre, 20; Motril, 15; Antequera, 8; Natación Almería 7 y Huétor-Tájar, 5.