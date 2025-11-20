Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Triatlón

La triatleta Patricia Bueno, líder nacional en media y larga distancia

La malagueña ha cerrado la temporada como la mejor del país en esta disciplina, y destaca su plata nacional en Oropesa y su título andaluz en el Desafío Doñana

Marina Rivas

Marina Rivas

Jueves, 20 de noviembre 2025, 22:32

La bandera de Málaga ha vuelto a subirse a lo más alto de un podio nacional, en este caso gracias a una de las máximas ... referencias de nuestra provincia en el triatlón. Hablamos de la experimentada Patricia Bueno, de 35 años y representante del Peñota Dental Alusigma vasco. Una deportista con más de dos décadas de trayectoria, especialista en la media y larga distancia y con un palmarés en el que cuenta con varios títulos de campeona de Andalucía y de España.

