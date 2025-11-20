La triatleta Patricia Bueno, líder nacional en media y larga distancia

La bandera de Málaga ha vuelto a subirse a lo más alto de un podio nacional, en este caso gracias a una de las máximas ... referencias de nuestra provincia en el triatlón. Hablamos de la experimentada Patricia Bueno, de 35 años y representante del Peñota Dental Alusigma vasco. Una deportista con más de dos décadas de trayectoria, especialista en la media y larga distancia y con un palmarés en el que cuenta con varios títulos de campeona de Andalucía y de España.

Ahora, puede sumar una gesta más a su vitrina. Y es que tras actualizarse por última vez el 'ranking' nacional de la Federación Española de Triatlón, al término de las últimas pruebas puntuables del calendario, el Campeonato de España de Triatlón MD en Ibiza, en el máximo nivel de puntuación, y el Campeonato del Mundo Vinfast de Ironman 70.3, en Marbella, Bueno se ha proclamado líder de la clasificación nacional, o lo que es lo mismo, la mejor triatleta de media y larga distancia del páis al cierre de la temporada 2025. Por su parte, en la categoría masculina este mérito se lo llevó el gallego Alexandre Álvarez, en su caso con un total de 4358 puntos.

En la categoría femenina sólo tres deportistas consiguieron romper con la barrera de los 4.000 puntos. La mejor fue la malagueña, con 4.294, seguida por las catalanas Sofía Aguayo (compañera de club de Bueno), con 4.163 puntos y Judith Corachán (independiente), con una ajustada puntuación con respecto a la segunda (4.139 puntos).

Las mejores actuaciones de este 2025 para la triatleta costasoleña fueron en el Campeonato de España de Larga Distancia- Mediterranean Epic Oropesa (en Castellón), prueba en la que fue subcampeona y ganó sumó 1.711 puntos; en el Nacional de Media Distancia, disputado esta vez en Ibiza, en el que fue cuarta 1.582 puntos; y en la decimoquinta del Andalucía Desafío Doñana, en el que revalidó su triunfo y añadió otros 1.000 puntos a su cuenta. Se completa así un largo y extenuante 2025 para Patricia Bueno, que año tras año, sigue demostrando que no está dispuesta a bajar el listón.