Tres malagueños en las Premier Padel Finals de Barcelona

Con el fin del Major de Acapulco, el pasado domingo, se cerró la temporada regular del Premier Padel, el máximo circuito internacional, y por tanto, ... también la clasificación cara al último evento del año: las Finals de Barcelona. El torneo que pondrá el broche de oro a la campaña 2025 y para el que sólo se clasifican los 16 mejores jugadores del mundo (en categoría masculina y femenina).

Una cita que comenzará el próximo jueves 11 en el Palau Sant Jordi y en la que, una vez más, habrá presencia malagueña. Por supuesto, no faltará Bea González, consolidada en el número 6 y en su mejor momento del año. Una jugadora que tras ganar los dos últimos títulos (en Dubái y Acapulco) junto a su compañera, Claudia Fernández, con la que conforma la pareja número 3 del 'ranking' mundial, se postula como firme candidata al trofeo de vencedora en la Ciudad Condal.

En la categoría masculina, veremos a una dupla malagueña en las Finals. Repetirá el antequerano Momo González, por tercer año consecutivo, el mejor malagueño del 'ranking' (13º), y lo hará acompañado del coineño y debutante en este torneo, Fran Guerrero, de 22 años. Ambos, que se unieron como pareja el pasado mes de septiembre, llegan tras ser cuartofinalistas en Acapulco. El pasado curso se quedó a las puertas de este Major y esta campaña, en la que ha escalado hasta su mejor posición de siempre (15º), al fin ha conseguido el ansiado billete. Será ausencia el alhaurino Álex Ruiz, que concluyó la campaña en el puesto 23º y que, por segunda campaña consecutiva, no logra situarse entre los 16 mejores.