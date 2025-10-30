Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
RCM
Vela

Theresa Zabell reunirá a más de 70 deportistas en la tercera edición de su trofeo de vela

La doble campeona olímpica y presidenta de la Fundación ECOMAR celebra una nueva edición de su regata, en Málaga

Nacho Carmona

Nacho Carmona

Málaga

Jueves, 30 de octubre 2025, 17:17

Comenta

El Real Club Mediterráneo ha presentado este jueves la tercera edición del Trofeo Theresa Zabell de vela, que se celebrará los próximos 8 y 9 ... de noviembre en aguas de la bahía de Málaga. Esta prueba, en la que participarán las clases de Optimist, ILCA y Snipe, ha sido organizada por el club malagueño y cuenta con el apoyo de la Fundación ECOMAR, presidida por Theresa Zabell, quien tiene en su naturaleza promover los valores de sostenibilidad y concienciación ambiental en el deporte.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Carlos Fernández, en libertad tras su detención después de 20 años huido
  2. 2 La avería de un camión colapsa durante horas la A-7: hasta trece kilómetros de atascos desde La Cala del Moral
  3. 3 Las lluvias dejan ya hasta 50 litros en Málaga
  4. 4 Una rapera malagueña detenida en el Centro denuncia en sus redes sociales «abuso policial»
  5. 5 La BonoLoto deja casi dos millones de euros en Málaga capital
  6. 6 Detenidos los sospechosos de la oleada de robos en la barriada de La Alquería de Alhaurín de la Torre
  7. 7 La DGT recibió el primer aviso del camión averiado cinco horas antes del atasco
  8. 8 Miles de pruebas suspendidas por el elevado seguimiento de la huelga de técnicos superiores sanitarios en Málaga
  9. 9 Tirotean la fachada de un edificio en Palma-Palmilla: se cuela una bala por la ventana
  10. 10 Las primeras lluvias importantes dejan más de 50 litros en Málaga, pero con escasas incidencias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Theresa Zabell reunirá a más de 70 deportistas en la tercera edición de su trofeo de vela

Theresa Zabell reunirá a más de 70 deportistas en la tercera edición de su trofeo de vela