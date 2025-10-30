Theresa Zabell reunirá a más de 70 deportistas en la tercera edición de su trofeo de vela

El Real Club Mediterráneo ha presentado este jueves la tercera edición del Trofeo Theresa Zabell de vela, que se celebrará los próximos 8 y 9 ... de noviembre en aguas de la bahía de Málaga. Esta prueba, en la que participarán las clases de Optimist, ILCA y Snipe, ha sido organizada por el club malagueño y cuenta con el apoyo de la Fundación ECOMAR, presidida por Theresa Zabell, quien tiene en su naturaleza promover los valores de sostenibilidad y concienciación ambiental en el deporte.

Durante la presentación, en la que estuvo presente de manera telemática Theresa Zabell, socia de honor del Real Club Mediterráneo y doble campeona olímpica, se destacó el compromiso de su fundación con el medio ambiente, dejando patente el respeto que desde el Real Club Mediterráneo se muestra hacia el mar y sus cuidados, evidenciándose especialmente entre los deportistas náuticos.

Se destacó la participación e inscripción hasta la fecha -acaba el 3 de noviembre- de más de 70 deportistas llegados de diferentes puntos del país, teniendo el objetivo de alcanzar y superar el centenar de inscritos en esta prueba de Vela Ligera que tiene en la figura de Theresa Zabell uno de sus grandes focos de interés. Tanto es así que, dentro de las actividades programadas de la regata, se encuentra un desayuno y encuentro que la propia olímpica tendrá con todos los regatistas a los que dará una charla para trasladarles su amplia experiencia y el valor de la protección y cuidado de nuestros mares.

El acto contó también con la participación de Daniel Pérez, director del Área de Deportes del Ayuntamiento de Málaga; Eduardo Cestino, presidente del Real Club Mediterráneo; y el Comandante Naval de Málaga, Pablo Ramón Murga, junto a un representante de Senda Azul de la Diputación provincia de Málaga y diferentes patrocinadores del evento.

El III Trofeo Theresa Zabell cuenta con la colaboración y patrocinio del Ayuntamiento de Málaga, a través de su área de Deportes, la Diputación de Málaga y Senda Azul, la Autoridad Portuaria, Capitanía Marítima, BMW Automotor Premium, Berkshire Hathaway, Miranza, Caixabank y Aedas Homes; quienes respaldan esta iniciativa que une el deporte náutico con la concienciación ambiental.