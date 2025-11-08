Teresa Díaz y Adrián Miramón, a cuartos de final en el Mundial de beach sprint
La remera del Real Club Mediterráneo, en solo, y el benalmadense, en doble mixto, afrontan este domingo la jornada clave en Turquía tras la plata sub-19 de Paradas del viernes en el doble femenino
Málaga
Sábado, 8 de noviembre 2025, 18:41
La delegación malagueña sigue destacando en el Mundial de beach sprint, nueva modalidad olímpica de remo cara a Los Ángeles 2028, en la localidad turca ... de Manavgat. A falta de la jornada decisiva de hoy, la última del programa, Adrián Miramón, en doble mixto; Teresa Díaz, en solo, y Pablo Hermoso, en el cuatro con timonel mixto, tienen opciones de sumarse a la plata sub-19 de Marta Paradas (Real Club Mediterráneo) en el doble femenino del viernes.
Teresa Díaz (Real Club Mediterráneo) ya está en cuartos de final y peleará este domingo (se podrá seguir la competición en RTVE.es) ante una rival alemana en cuartos de final, y de seguir adelante entrar ya en la lucha por medallas en eliminatorias sucesivas. Ayer superó la serie de octavos derrotando a la portuguesa Bruna Parente en un derbi ibérico. Su tiempo (2:44.40) batió con creces al de su rival (2:48.08) en una disciplina que vincula el remo con un rápido sprint en la orilla hasta entrar en el bote, lo que concede más espectacularidad si cabe a esta modalidad.
En el doble mixto, a pesar de abrirse demasiado en el tramo de vuelta, el benalmadense Adrián Miramón (Raspas del Embarcadero) y Nadia Felipe (Clot de L'Illot El Campello), con 2:19.39, se impusieron a la pareja de Perú (2:20.59) tras una reñida disputa en la tercera eliminatoria de octavos. Fue la carrera a pie la que le dio a España el pase. Ahora su primer rival este domingo, en cuartos, será Estados Unidos, cara a optar a retos más altos en las siguientes mangas.
El cuatro con timonel mixto
Finalmente, en el cuatro con timonel mixto, compite otro malagueño, Pablo Hermoso (Real Club Mediterráneo), junto a María Ángeles Macián (Real Club Regatas de Cartagena), Maialen Mielgo (Raspas del Embarcadero), Miguel Salas (Real Club Regatas Alicante) y Ainhoa Casanova (Club de Mar Clot de L'illot El Campello). Pasaron a través de los 'time trials' del viernes, con mejor tiempo incluido y billete directo para los cuartos de final de este domingo, con Francia como rival.
De momento, la delegación malagueña ya suma una medalla, la de Marta Paradas (Real Club Mediterráneo), subcampeona en doble femenino sub-19. Hija del exárbitro de fútbol Paradas Romero, completó bote con Carmen Jarabo (Real Club Regatas de Alicante) y sólo cedieron en la final ante Alemania.
Venían de colgarse el oro en la Copa de la Juventud de beach sprint en La Línea de la Concepción (Cádiz) y lograron el segundo mejor 'crono' en la toma de tiempos de la jornada inaugural, dos décimas superior a las teutonas, sus verdugos en la pugna por el oro, accediendo de forma directa a los cuartos de final y eludiendo la repesca de octavos. En cuartos superaron a Ucrania, haciendo lo propio en las semifinales con Gran Bretaña. En la final Alemania se impuso con 2:45.56, por el 2:50.84 de Paradas y Jarabo, que ayer recibieron su metal.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión