Teresa Díaz y Adrián Miramón, a cuartos de final en el Mundial de beach sprint

La delegación malagueña sigue destacando en el Mundial de beach sprint, nueva modalidad olímpica de remo cara a Los Ángeles 2028, en la localidad turca ... de Manavgat. A falta de la jornada decisiva de hoy, la última del programa, Adrián Miramón, en doble mixto; Teresa Díaz, en solo, y Pablo Hermoso, en el cuatro con timonel mixto, tienen opciones de sumarse a la plata sub-19 de Marta Paradas (Real Club Mediterráneo) en el doble femenino del viernes.

Teresa Díaz (Real Club Mediterráneo) ya está en cuartos de final y peleará este domingo (se podrá seguir la competición en RTVE.es) ante una rival alemana en cuartos de final, y de seguir adelante entrar ya en la lucha por medallas en eliminatorias sucesivas. Ayer superó la serie de octavos derrotando a la portuguesa Bruna Parente en un derbi ibérico. Su tiempo (2:44.40) batió con creces al de su rival (2:48.08) en una disciplina que vincula el remo con un rápido sprint en la orilla hasta entrar en el bote, lo que concede más espectacularidad si cabe a esta modalidad.

En el doble mixto, a pesar de abrirse demasiado en el tramo de vuelta, el benalmadense Adrián Miramón (Raspas del Embarcadero) y Nadia Felipe (Clot de L'Illot El Campello), con 2:19.39, se impusieron a la pareja de Perú (2:20.59) tras una reñida disputa en la tercera eliminatoria de octavos. Fue la carrera a pie la que le dio a España el pase. Ahora su primer rival este domingo, en cuartos, será Estados Unidos, cara a optar a retos más altos en las siguientes mangas.

El cuatro con timonel mixto

Finalmente, en el cuatro con timonel mixto, compite otro malagueño, Pablo Hermoso (Real Club Mediterráneo), junto a María Ángeles Macián (Real Club Regatas de Cartagena), Maialen Mielgo (Raspas del Embarcadero), Miguel Salas (Real Club Regatas Alicante) y Ainhoa Casanova (Club de Mar Clot de L'illot El Campello). Pasaron a través de los 'time trials' del viernes, con mejor tiempo incluido y billete directo para los cuartos de final de este domingo, con Francia como rival.

Carmen Jarabo y Marta Paradas, plata sub-19 en doble femenino el viernes.

De momento, la delegación malagueña ya suma una medalla, la de Marta Paradas (Real Club Mediterráneo), subcampeona en doble femenino sub-19. Hija del exárbitro de fútbol Paradas Romero, completó bote con Carmen Jarabo (Real Club Regatas de Alicante) y sólo cedieron en la final ante Alemania.

Venían de colgarse el oro en la Copa de la Juventud de beach sprint en La Línea de la Concepción (Cádiz) y lograron el segundo mejor 'crono' en la toma de tiempos de la jornada inaugural, dos décimas superior a las teutonas, sus verdugos en la pugna por el oro, accediendo de forma directa a los cuartos de final y eludiendo la repesca de octavos. En cuartos superaron a Ucrania, haciendo lo propio en las semifinales con Gran Bretaña. En la final Alemania se impuso con 2:45.56, por el 2:50.84 de Paradas y Jarabo, que ayer recibieron su metal.