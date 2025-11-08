Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Adrián Miramón, en su eliminatoria de repesca de este sábado. WORLD ROWING

Teresa Díaz y Adrián Miramón, a cuartos de final en el Mundial de beach sprint

La remera del Real Club Mediterráneo, en solo, y el benalmadense, en doble mixto, afrontan este domingo la jornada clave en Turquía tras la plata sub-19 de Paradas del viernes en el doble femenino

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Sábado, 8 de noviembre 2025, 18:41

Comenta

La delegación malagueña sigue destacando en el Mundial de beach sprint, nueva modalidad olímpica de remo cara a Los Ángeles 2028, en la localidad turca ... de Manavgat. A falta de la jornada decisiva de hoy, la última del programa, Adrián Miramón, en doble mixto; Teresa Díaz, en solo, y Pablo Hermoso, en el cuatro con timonel mixto, tienen opciones de sumarse a la plata sub-19 de Marta Paradas (Real Club Mediterráneo) en el doble femenino del viernes.

