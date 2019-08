El 'Teatro del Soho CaixaBank', subcampeón de la Copa del Rey de vela El 'Teatro del Soho CaixaBank', en Palma de Mallorca. / María Muiña El nuevo sistema de clasificación del trofeo dejó a la embarcación de Javier Banderas sin su quinto título en Palma del Mallorca ESTER REQUENA Sábado, 3 agosto 2019, 19:07

El 'Teatro del Soho CaixaBank' rozó su quinta Copa del Rey, la que hubiese sido la tercera consecutiva para la tripulación de Javier Banderas. La embarcación del Puerto Deportivo de Benalmádena sufrió con el nuevo sistema de clasificación, pese a haber sido el barco más regular en la categoría ORC 2 durante toda la competición celebrada en Palma de Mallorca.

Un segundo puesto este sábado no le valió para ganar a 'El Carmen- Elite Sails', su principal rival desde la primera jornada, y del que finalmente se quedó a tres puntos.

«Con el sistema antiguo, en el que se premiaba la regularidad, hubiésemos terminado líderes y con ventaja sobre el segundo clasificado; pero con los cambios que han introducido en esta edición de la Copa del Rey no hemos podido ganar y es injusto que los primeros cuatro días de competición casi no sirvan para nada. Al no haber descarte en la fase final, arrastrábamos un octavo a causa de un fuera de línea que nos obligó a penalizarnos y que nos ha abocado al subcampeonato», enfatizó Banderas.

Además, la tripulación femenina del 'Woman Essentia Les Roches', de María Fiestas, terminó quinta en la clase Women's Cup, una de las novedades de esta edición. Las marbellíes dieron la sorpresa en la fase final y llegaron a situarse segundas. Sin embargo, este sábado no tuvieron su mejor día y, tras anotarse un cuarto y un décimo, caían al quinto puesto general.

También la embarcación 'Les Roches-CrisandKim Travel', del malagueño Pepequín Orbaneja, finalizó quinta en la categoría J80 pese a que durante la fase previa llegó a situarse en un podio que conoce bien, pues en él ha estado ya en seis ocasiones, ganando el trofeo en 2016.

Por su parte, en la clase ORC 3, cerró la participación malagueña en esta edición el 'Aquilón', de Ignacio Benthem, que concluyó en la decimoséptima posición, mientras que el 'Aldelbarán', del Club Andaluz de Vela Adaptada, terminó vigesimosexto.

Los vencedores de la Copa del Rey por categorías fueron el 'Cannonball' en IRC, el 'Cuordileone' en Swan 50, el 'Porrón IX' en Swan 45, el 'Natalia' en Swan 42, el 'TeamVision Future' en ORC 0, el 'Estrella Damm' en ORC 1, 'El Carmen-Elite Sails' en ORC 2, el 'L'Immens-LaPlaza Assessors' en ORC 3, el 'Federación Balear' en Women's Cup, 'Grupo Garatu' en J80 y el 'Oman Sails' en GC32.