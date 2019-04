BALONMANO Taller para jóvenes con Síndrome de Down SUR. Jueves, 4 abril 2019, 00:06

El Club Balonmano Ciudad de Málaga (Gaes Málaga), junto con la Escuela Deportiva de Fundación Victoria y la Asociación Síndrome de Down Málaga, han puesto en marcha un taller de balonmano mixto, en el que chicos y chicas con síndrome de Down ya están disfrutando de sesiones de entrenamiento para la iniciación en este deporte. La inscripción, que es gratuita, puede formalizarse a través de la institución Down, que ha acogido con agrado este proyecto deportivo y social.