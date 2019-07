Talento innato para la élite Fischer, en una competición este año. / DANIEL AP La malagueña Natalia Fischer ha sido internacional en duatlón, triatlón y bicicleta de montaña MARINA RIVAS Lunes, 29 julio 2019, 00:12

Ya es difícil que, tras una vida dedicada al deporte, una de cada cientos o miles de personas que lo practican, pueda llegar a la élite del mismo. A vestir una camiseta de la selección, conseguir medallas nacionales e internacionales y labrarse un hueco entre los más reconocidos grupos de esa disciplina. Una dificultad que ella convierte en sencilla. A sus 26 años, la malagueña Natalia Fischer ha sido subcampeona mundial de duatlón en la franja de 20-24 años, campeona de España y de Europa sub-23 en triatlón cross, dos veces campeona de España de MTB ('mountain bike' o bicicleta de montaña) en la modalidad de maratón (XCM) y ahora, bronce nacional en la modalidad de XC (cross country o rally). Además compite en la Copa del Mundo.

La familia de su padre es suiza (aunque residió y trabajó mucho tiempo en Cataluña y él nació ya en España), de ahí su apellido; mientras, la parte materna es vasca (su segundo apellido es Egusquiza). Sin embargo, Natalia nació en Málaga y se ha criado entre Mijas y Estepona. En esta última localidad reside, aunque la realidad es que pasas rachas de más de un mes sin pisar su casa, enlazando competiciones. En el último mes ha estado en Andorra, Francia y Navarra, entre otros. En su maleta nunca falta su ropa de competición, auriculares y altavoces, algunos libros y un portátil, porque mientras compite con su equipo de ciclismo de montaña, el MMR Factory Racing Team también estudia Marketing a distancia.

Pero la vida de la malagueña no siempre fue así. De pequeña comenzó a desplegar sus dotes deportivas con una raqueta. Desde los ocho hasta los dieciocho jugó al tenis. «Me dieron una beca deportiva para estudiar en una Universidad de Estados Unidos, pero mi madre no quería que me fuese tan lejos con 17 años. Ese mismo verano preuniversitario, además, fui a Londres de 'au pair' (cuidadora de niños) para aprender inglés y allí era demasiado caro entrenar tenis así que lo fui dejando y empecé a salir a correr», recuerda, sobre sus inicios. El deporte, en general, siempre ha estado muy presente en su familia. En sus ratos libres, también hace surf. Ese gusto por el agua lo heredó de su padre, Álex Fischer, que llegó a ser campeón de España en windsurf.

Medicina

En su etapa universitaria, la costasoleña comenzó a cursar Medicina en el País Vasco y fue allí, gracias a un monitor que conoció en un gimnasio, cuando se adentró el mundo del triatlón. No se lo pensó dos veces: «Lo que peor llevaba era nadar. No sabía técnicas de nado ni nada, pero me gustó, me empecé a picar e incluso aprendí a nadar por videotutoriales en YouTube», recuerda, riéndose todavía por aquella etapa. Pero así, fue. De aprender a través de una pantalla a ganar títulos. Más tarde se trasladó a Granada y continuó en la carrera hasta terminar cuarto curso. Entonces, por sorprendente o tardía que fuera su decisión, entendió que no quería ese futuro.

Aquella fue una decisión, no una obligación. Pero lo que sí lo fue, prácticamente, fue la de dejar el triatlón. Fischer comenzó a desarrollar un fuerte dolor en la cadera a la hora de correr, un problema genético que no le impide hacer vida normal, pero sí alejarse de la élite, que era su día a día. «Me dijeron que había operaciones, pero que tendría que estar un mes en silla de ruedas y que no era cien por cien seguro que el resultado fuera bueno», recuerda. Entonces descubrió que aquellas molestias no aparecían sobre el sillín de la bici. Eso sí, también tiene que seguir recibiendo tratamientos varios mientras se entrena a diario y siempre por montaña. «Tomo suplementos todos los días y cada seis meses tengo que infiltrarme ácido hialurónico», resume.

Todo ello, además, de la dieta de un deportista de élite. Sus imprescindibles: la pasta, el arroz, el pollo y, por supuesto, cero alcohol. Mentalizada en buscar el éxito y aunque ya ha conseguido hacerse un nombre en la modalidad de MTB de maratón, donde las distancias son de 60-100 kilómetros por montaña, Fischer quiere destacar en rally. Se trata de un circuito cerrado, de menor duración y distancias, pero más técnico, con saltos y obstáculos. Esta es la única modalidad de MTB olímpica. «Para 2020 me pilla demasiado cerca, pero quién sabe para París 2024. Llegaría perfecta de edad (30 años) así que es un reto», asume. Aunque por ahora deberá continuar con las pruebas de la Copa del Mundo de rally y acudir con la selección al Mundial de maratón (XCM), donde el pasado año acabó decimosexta, siendo la mejor española.

DANI AP

MUY PERSONAL

–Un grupo o cantante...

–La oreja de Van Gogh.

–Una serie o película...

–De serie, 'Los Simpsons', y de película, 'El pianista'.

–Un libro.

–'Patria', de Fernando Aramburu.

–Un amuleto para competir.

–Una cruz de Caravaca que me regaló mi madre.

–Un segundo deporte.

–El surf.

–Un ídolo deportivo.

–Rafa Nadal, es constancia y sacrificio.

–Si tuviera que definirse con una palabra...

–Trabajadora.

–Un sitio para vivir.

–La Costa del Sol, en general.

–Un sueño frustrado.

–Quizá el haber acabado Medicina.

–Algo que le gustaría aprender ahora.

–Mecánica, para la bicicleta, mejorar mi inglés y aprender alemán, como segundo idioma para ir por Europa.

–Se pondría un día en la piel de...

–Jolanda Neff, que es una corredora muy buena de cross country y rally.

–En diez años se ve...

–Trabajando en una empresa de patrocinio de eventos deportivos o algo por el estilo.