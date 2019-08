Verano desde la grada Un sueño de verano olímpico En grande, Benítez, en 1999, tras lograr la plaza para los Juegos de Sidney 2000. Y en el círculo, en la actualidad. / FERNANDO GONZÁLEZ Un oro en Barcelona 92 cambió su vida por completo. En su San Pedro de Alcántara natal se «envenenó» con el taekwondo y tras décadas lejos de casa, Benítez ha regresado como concejala FERNANDO MORGADO Martes, 6 agosto 2019, 00:13

En 1992, con toda España pendiente de un grupo de deportistas que iba a representar a su país en los primeros Juegos Olímpicos celebrados en el país, una joven malagueña dio un paso adelante y alcanzó la gloria ante los ojos de millones de personas. Elena Benítez (San Pedro de Alcántara, 1966) reconoce que la medalla de oro que se colgó y que ahora guarda en un mueble del salón de su casa «dio un giro» a su vida. «Yo no era una gran favorita, quizá el poder de la ignorancia me ayudó. Un escenario olímpico siempre te da una presión añadida, y más en deportes minoritarios como el mío. Un tenista o un futbolista está acostumbrado, pero a algunos en Barcelona ya les habían colgado la medalla antes de empezar», recuerda.

Sin embargo, ni las altas expectativas pudieron con la determinación de Benítez y sus compañeros de delegación. «Pulverizamos todas las previsiones de medallas. Era el fin de un ciclo olímpico en el que habíamos estado muy centrados en un resultado. En la concentración previa en el Centro de Alto Rendimiento de Sierra Nevada todo estaba enfocado en ofrecernos las mejores condiciones, y cuando llegamos a la Villa Olímpica vimos lo volcado que estaba el público. José Manuel Moreno consiguió el primer oro y ya nos contagiamos. Nos sacudimos los complejos y la gente nos daba alas. Todo fue muy mágico», explica Benítez, a la que el oro dio una dosis de confianza para que su carrera despegara.

Después del sueño olímpico llegaron más medallas en mundiales –un oro en Edmonton–, en Campeonatos de Europa –dos oros, dos platas y un bronce–, Copas del Mundo (1994, 1996 y 1997) y un Campeonato del Mundo Universitario (1992), por destacar algunos éxitos de su extenso palmarés. En otros Juegos Olímpicos, los de Sidney 2000, decidió retirarse de la competición para seguir vinculada al taekwondo como entrenadora. «Trabajaba para el CAR de Sant Cugat y para la Federación Española de Taekwondo. El primer año fui técnico del equipo júnior y el segundo, en 2002, del sénior. En 2014 asumí la dirección técnica de la Federación, cargo con el que continúo, y hace unos meses recibí la llamada de José Bernal para ir como número dos en la lista del PSOE por Marbella», comenta.

Nueva etapa

Tras veintiséis años en el CAR de Sant Cugat, primero como deportista y después como técnico, Benítez decidió regresar a su tierra en 2014, y ahora, en el cargo de concejala del Ayuntamiento de Marbella, puede llevar a cabo «un proyecto» en Marbella y San Pedro en el que demostrar todo lo aprendido durante décadas en la gestión deportiva del más alto nivel. Continuará con su compromiso con la Federación al menos hasta Tokio 2020, y lo compaginará con el «trabajo por el pueblo» en agradecimiento a todo lo que le ha dado. «Me parecía atractivo que tras una vida dedicada al deporte me ofreciesen trabajar para mi ciudad, para mi pueblo. Para mí supone ir un paso más allá en mi carrera. Voy a poner a su servicio toda la experiencia que tengo y el conocimiento de primera mano de la transversalidad del deporte, de su importancia en todos los ámbitos», añade.

Fue en un pequeño gimnasio de San Pedro de Alcántara donde Elena Benítez descubrió el deporte que iba a marcar su trayectoria profesional. «Estaba cerca de mi casa y me pillaba de camino al instituto. Yo tenía unos 13 años y ya había practicado balonmano, baloncesto e incluso atletismo. Cada día me asomaba al gimnasio y uno de esos días el entrenador me preguntó si quería probar. Al día siguiente fui con el chándal y ya me envenené», asegura Benítez. Comenzó con la entrenadora Ana Millán, pasó a las órdenes de José Manuel Fernández en Granada y en 1988 recibió una beca para el Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat, donde ha pasado casi tres décadas. De su etapa como entrenadora guarda especial recuerdo de los Juegos Olímpicos de Londres en 2012, en los que el equipo de taekwondo destacó especialmente gracias al oro de Joel González y las platas de Brigitte Yagüe y Nicolás García.

Arraigo

A pesar de la distancia, Elena Benítez nunca perdió el contacto con su tierra. De hecho, el Palacio Municipal de Deportes de San Pedro de Alcántara lleva su nombre desde 2013. «Siempre que teníamos vacaciones me venía a San Pedro. Navidad, Semana Santa, verano... He mantenido el contacto con mis amigos de aquí y llegó un momento en que me apetecía mucho volver», apunta, antes de rememorar los veranos de su juventud, en los que ayudaba a sus padres en el restaurante familiar.

Este verano aún no ha conseguido «desconectar del todo» entre los plenos del Ayuntamiento y su labor con la Federación. Está pendiente del equipo cadete que viaja a Uzbekistán a competir. «Voy sacando tiempo para mí de donde puedo. En mi tiempo libre disfruto de mi familia y mis amigos e intento hacer algo para mantenerme en forma. Juego al pádel y ando bastante. Después de tantos años en el deporte de alto rendimiento, si paras de golpe se nota», explica.