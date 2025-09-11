La subida a la fuente de La Reina ya tiene fecha y hora confirmada

La prueba deportiva a la subida de La Reina cumple su edición número cuarenta y se celebrará el 20 de septiembre. Los participantes recorrerán más ... de 15 kilómetros y las inscripciones ya están abiertas, La prueba comenzará a las 10.00 horas y saldrá desde la explanada del Pabellón Queipo de Llano (Ciudad Jardín). Desde este punto, recorrerán el puerto de montaña hasta llegar a la cima de los Montes de Málaga. Las inscripciones se pueden realizar en el enlace www.subidaalareina.es.

El comienzo de la prueba tendrá un itinerario de 3,8 kilómetros que discurrirá entre las barriadas de Ciudad Jardín y Capuchinos, hasta llegar a Fuente Olletas. El cruce de la calle Olletas con el Camino del Colmenar será el punto de arranque real y a partir de ahí se cronometrará a los participantes que subirán hasta el Puerto del León para llegar a la Fuente de la Reina, que tiene unas pendientes de hasta el 10% de desnivel.

La plusmarca de esta carrera está fijada en 36 minutos y 5 segundos, que consiguió el ciclista malagueño José «Quillo» Márquez, en la categoría masculina, En la femenina, la ostenta la ciclista local Natalia Fischer, con 42 minutos y 15 segundos. Cada año se reparte un premio especial de 500 euros, que la organización establece en cada categoría, para los deportistas que sobrepasen las mejores marcas.

El concejal delegado de Deporte, Borja Vivas, junto con el director de Deportes de la Diputación, Javier Díaz, y el organizador de la prueba, Joaquín Cuevas, ha presentado hoy esta carrera ciclista en la que los participantes realizarán el recorrido con una pendiente media del 5,6% y un desnivel acumulado de 900 metros.

Ciclistas profesionales como Alberto Contador, Alejandro Valverde e Igor Astarloa, además del mencionado José «Quillo» Márquez, han participado en esta prueba, que está organizada por Deporinter y cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Deporte, y de la Diputación de Málaga.