Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La presentación de la prueba se celebró en el Ayuntamiento. SUR
Ciclismo

La subida a la fuente de La Reina ya tiene fecha y hora confirmada

La explanada junto al pabellón Alfonso Queipo de Llano en Ciudad Jardín será el punto de salida

SUR

Málaga

Jueves, 11 de septiembre 2025, 13:46

La prueba deportiva a la subida de La Reina cumple su edición número cuarenta y se celebrará el 20 de septiembre. Los participantes recorrerán más ... de 15 kilómetros y las inscripciones ya están abiertas, La prueba comenzará a las 10.00 horas y saldrá desde la explanada del Pabellón Queipo de Llano (Ciudad Jardín). Desde este punto, recorrerán el puerto de montaña hasta llegar a la cima de los Montes de Málaga. Las inscripciones se pueden realizar en el enlace www.subidaalareina.es.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estabilizado el incendio de Benalmádena y restablecida la circulación de trenes tras el desalojo de 200 vecinos
  2. 2 Miguel Carcaño, condenado por el asesinato de Marta del Castillo, trasladado a la prisión de Archidona
  3. 3 Un nuevo bus circular y exprés une Rincón de la Victoria y Málaga: el trayecto de vuelta es innovador
  4. 4 Denunciado por pintar un gran pene para señalizar un bache en una calle de Málaga
  5. 5 Mata a un hombre y se atrinchera más de 12 horas con la mujer del fallecido en Granada
  6. 6 Asaltan dos veces en una semana la misma casa de Parque Clavero
  7. 7

    25 años del corrimiento de tierras de Montegolf en Málaga: «Aquel día se nos rompió la vida»
  8. 8 Un hombre, en estado grave tras un nuevo apuñalamiento en Málaga
  9. 9 Investigado por la muerte de su perra tras dejarla olvidada en su coche en pleno agosto en Málaga
  10. 10 Detienen a una pareja por un intento de okupación tras acceder a una vivienda en Las Lagunas en Mijas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La subida a la fuente de La Reina ya tiene fecha y hora confirmada

La subida a la fuente de La Reina ya tiene fecha y hora confirmada