Stefy Navarro, la polifacética reina del parkour español

La cantidad de experiencias que ha vivido en 27 años, sin duda, no se corresponden con su edad, pero ella siempre saca tiempo para todo ... porque, cuando se enfoca en algo, no para hasta conseguirlo. La localidad malagueña de Mijas acoge estos días el Campeonato de España de Parkour, una atractiva disciplina deportiva con origen urbano que ya está encandilando al público y en pleno auge en nuestro país. No podía fallar en esta cita una de las reinas nacionales de este deporte, la primera española que consiguió un metal internacional en esta disciplina. Hablamos de Stefy Navarro, que aunque esta vez no salta por la pista, llega a Málaga disfrutando de otra de sus facetas, la de jueza.

La historia de Navarro es enrevesada y curiosa, llena de casualidades que la llevaron a ser historia de este deporte en nuestro país. Stefy nació en Colombia pero recaló en España siendo sólo una niña. De padre camionero y madre enfocada en el ámbito de la seguridad, comenzó siendo gimnasta, siguiendo los pasos de su madre. Sin embargo, los diversos cambios de residencia de su familia imposibilitaron que desarrollase una estabilidad en este deporte. Y es que además de vivir en nuestro país, también pasaron un periplo de tres años en Houston (Texas, Estados Unidos). Sin embargo, terminaron por encontrar su verdadera casa en Albacete. Ahí descubrió la que acabaría siendo su pasión.

«Descubrí el parkour con 18 años, cuando vivía en Albacete. Iba con mi amiga a ver a su novio haciendo parkour. Me dio curiosidad, empecé a probar y ahí me quedé», comienza a relatar. En realidad, no entraba en sus planes el hecho de competir. Pero su crecimiento en las redes sociales la empujaron a ello. Así lo refrenda: «Comencé a subir vídeos en las redes y empecé a destacar sin ser yo consciente de ello, recibía muchos comentarios, 'likes'. Yo sólo hacía lo que me gustaba y me divertía». Su progresión en las redes hizo que un día recibiera un mensaje muy especial, que le cambió la vida. Fue el de una reconocida atleta de parkour rusa que también se desempeñaba como representante de atletas de la Federación Internacional. Ella vio su potencial y la animó a competir. Y así lo hizo, en 2018. «Fue una locura al principio, comencé a entrenar, a viajar, a subir contenido… Y ya en cuanto empecé a entrenar más seriamente en gimnasio, gané mi primera competición», recuerda.

Extenso currículo

Eso sí, todo ello sin dejar nunca de trabajar y estudiar, consciente de que aún resulta muy complicado poder dedicarse íntegramente a este deporte. Ha trabajado de camarera, dando clases particulares de inglés, en un box de crossfit… Y lo más curioso y destacado de su currículo: como especialista de escenas de acción en series y películas de renombre internacional. «Me vinieron muchos proyectos de golpe y a todo le decía que sí. Empecé a trabajar en el mundo del 'stunt' (especialista en escenas de acción) y fue una etapa muy guay. He trabajado por ejemplo en 'Vis a Vis', en 'Uncharted', en 'Akelarre'… Han sido muchas», rememora Navarro. Eso sí, entre risas, añade: «Nunca veía las películas, sólo entrenaba, pero no veo la tele ni nada».

A día de hoy, esta polifacética joven atesora un palmarés de lujo: una plata mundial, un oro en una Copa del Mundo, oro en unos Juegos Mundiales, plata en dos Copas del Mundo y oro absoluto de España, entre otros. Pero además, cuenta con un Grado Superior en Deportes, está cursando la carrera de Nutrición y además de ser jueza, trabaja en la Federación Internacional de Gimnasia como representante de atletas de parkour. Aunque sigue en activo a nivel internacional y aún aspira a seguir coleccionando medallas, el poder luchar por mejorar este deporte desde dentro la ha cautivado. «Mi meta es trabajar para los deportistas y entender cómo funciona todo desde dentro. Lo más ilusionante es trabajar para ver si conseguimos que el parkour puede llegar a ser un deporte olímpico. Queda mucho por hacer y mucha burocracia que cumplir, pero estamos en ello. Sería un sueño conseguirlo, vaya o no yo a esos Juegos, el poner mi granito de arena para lograrlo sería increíble», asegura Navarro.