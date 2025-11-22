Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Navarro, posando para SUR en el Campeonato de España de Parkour, en Mijas. M. RIVAS
Parkour

Stefy Navarro, la polifacética reina del parkour español

La manchega de raíces colombianas fue la primera medallista internacional de la historia de nuestro país, ha sido especialista de escenas de acción en películas y series y ahora, además de deportista, es jueza y representante de atletas de la Federación Internacional de Gimnasia

Marina Rivas

Marina Rivas

Sábado, 22 de noviembre 2025, 15:23

Comenta

La cantidad de experiencias que ha vivido en 27 años, sin duda, no se corresponden con su edad, pero ella siempre saca tiempo para todo ... porque, cuando se enfoca en algo, no para hasta conseguirlo. La localidad malagueña de Mijas acoge estos días el Campeonato de España de Parkour, una atractiva disciplina deportiva con origen urbano que ya está encandilando al público y en pleno auge en nuestro país. No podía fallar en esta cita una de las reinas nacionales de este deporte, la primera española que consiguió un metal internacional en esta disciplina. Hablamos de Stefy Navarro, que aunque esta vez no salta por la pista, llega a Málaga disfrutando de otra de sus facetas, la de jueza.

