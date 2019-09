Sole López: «Esta plantilla puede ser de las mejores que ha tenido el Rincón Fertilidad» La malagueña admite que esta temporada hay una doble ilusión por demostrar que el equipo puede hacer grandes cosas en la Liga y Copa MARINA RIVAS Jueves, 5 septiembre 2019, 00:30

Esta será una temporada diferente para el Rincón Fertilidad, que comenzará a rodar este sábado sin su alma máter, Diego Carrasco, fallecido este verano. En medio de esta confluencia de emociones, lo que permanecerá inmutable será la capitanía de Sole López, que además de haber sido nombrada de nuevo como la mejor extremo izquierdo de la Liga, continúa dando pasos junto a la selección española. La malagueña asegura que todavía necesita tiempo para sobrellevar la pérdida del entrenador ,pero también que el grupo está muy motivado cara al inicio de la competición.

–Conoce a Suso Gallardo (el nuevo entrenador del conjunto) desde hace mucho tiempo, ¿Cómo le ha visto a la hora de ponerse al frente del equipo?

- La verdad es que muy bien. Le conozco desde hace mucho tiempo y sabía que no iba a defraudar. Al principio sí que estaba ese miedo de pensar cómo iba a ser todo, no por él, sino por cómo iba a avanzar el equipo. Pero Suso está gestionándolo todo súper bien y José (preparador y segundo entrenador) lo está haciendo increíble con la preparación, que es muy importante en pretemporada. Ahora ya viene lo bueno, que es la competición, y seguro que ambos van a dar la talla.

- La competición realmente les vendrá bien a todas para avanzar en ese sentido...

- Sí. Olvidar no nos vamos a olvidar nunca de Diego, pero sí que vamos a intentar competir de la mejor manera. Ahora hay una ilusión doble y esperamos que sea un gran año.

- Ilusión doble por buscar los triunfos y dedicárselo, ¿no?

- Sí y también a Pepa Moreno. Con todo lo que está pasando, si ella ha sido capaz de subirse al barco y sacar esto adelante, creo que el resto no tenemos derecho ni a tener una mínima queja. Tenemos que apostar por este equipo y darlo todo. Tenemos muchas ganas de empezar ya la temporada.

- En su caso, de nuevo como capitana. ¿Cómo valora la adaptación de las nuevas compañeras?

- Genial.El grupo ha demostrado una gran unión y compromiso desde el primer día. Son jugadoras muy disciplinadas, con ganas de trabajar; además, se palpa en el ambiente que este año hay ganas de hacer algo grande.

- ¿Cómo un título?

- No queremos ponernos objetivos, pero tenemos una motivación doble.

- El año pasado se quedaron a las puertas de volver a competir en Europa…

- Sí, nos quedamos a muy poquito... Este año Europa no estará entre nuestros objetivos, pero vamos a enfocarnos en la Liga y si se puede levantar algún título, mejor. Además, tenemos también que la Copa de la Reina será aquí en Málaga y esa es una triple motivación.

- ¿Cree que esta podría ser una de las mejores plantillas de los últimos años, sobre todo en cuanto a los refuerzos nacionales?

- Todos los años, el club demuestra que quiere ir hacia arriba, pero es verdad que este año hay fichajes de mucha calidad como Rebeca, las Estelas (Carrera y Doiro), Judith, Juliana. Tienen mucho potencial. Creo que esta plantilla puede ser de las mejores que ha tenido el Rincón Fertilidad.

- En cuanto a vacaciones, ha tenido pocas este verano, porque además de la pretemporada ha acudido a concentraciones con España…

-He tenido poco verano, sí, pero algo he podido disfrutar. Acabé más tarde que el resto y he empezado la pretemporada antes, pero todo bien. Había que prepararse porque ahora en septiembre hay más concentraciones y partidos.

- ¿Piensa ya en esa lista definitiva para el Mundial de finales de año?

- Todavía es pronto. La ilusión de poder entrar en la lista para el Mundial está ahí, es el sueño de toda jugadora. Pero de momento hay que disfrutar de cada concentración y trabajar mucho para que las cosas lleguen.

- Este año además ha vuelto a recoger el título a la mejor extremo izquierdo de la Liga, imagino que se lo esperaba después de haber realizado su mejor temporada hasta la fecha…

- Para nada me lo esperaba, en mi posición hay mucho nivel. Además, creo que hablar sólo de mi es un poco injusto. Esto ha sido un premio al gran trabajo del equipo. Esto es un deporte colectivo.

- Personalmente, ¿se ve margen de mejora este año?

- Sí, muchísimo. Aunque el año pasado fue muy bueno, aún tengo mucho que mejorar, por mí y por el equipo, para aportar más junto al Rincón Fertilidad y, si se da, con la selección también.

- Y más allá de lo deportivo, ¿se siente diferente este año?

- Sí, por las circunstancias. Cada vez nos vamos asentando más todas, pero todo sigue siendo raro. Creo que hasta que no pase un tiempo, no encontraremos esa estabilidad y tranquilidad emocional. Es imposible no venir a Carranque y que te vengan cosas a la cabeza... Creo sinceramente que me falta un poquito de concentración para estar metida de lleno en cada partido y entrenamiento. Es lo que siento y pienso, pero también digo que esto se soluciona a base de tiempo y trabajo.