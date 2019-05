Sole López despide su mejor temporada Sole López, en un partido de este año. / GERMÁN POZO Balonmano femenino La capitana del Rincón Fertilidad concluyó la Liga Guerreras Iberdrola este sábado como la segunda máxima goleadora de la categoría MARINA RIVAS Domingo, 26 mayo 2019, 18:58

No sólo no le pesa la responsabilidad de ser capitana, sino que además se crece con ella. Al inicio de la campaña 2018-19, a la malagueña Sole López decían pesarle sus 26 años (ahora 27), no atisbaba en su horizonte cercano el que algún día le pudiera llamar la selección y lo único por lo que velaba era por poder alzar un título en el equipo de la tierra que le ha visto crecer. Esto último es lo único que le queda por cumplir, porque en lo que respecta a su crecimiento personal, la extremo costasoleña, en su segundo año como capitana, no ha podido tener mejor año.

Lo transmitió ella misma ayer a través de sus redes sociales. «Que sepáis que para mi este año va a ser inolvidable», comentó haciendo también alusión a sus compañeras de equipo, cuerpo técnico y al público en general, el que le ovaciona nada más salir a pista en cualquiera de sus partidos y, sobre todo, tras su debut como 'guerrera', en el Europeo. En el campeonato continental que se disputó a finales del pasado año, pese a que España no llegó todo lo lejos que se esperaba, concluyó como la segunda máxima goleadora nacional, con 23 tantos. Una gesta que igualó este sábado al concluir su temporada liguera como la segunda máxima anotadora de toda la categoría, con 153 tantos.

Nuestra capitana @solesbm acaba como 2ª máxima goleadora de la @IberdrolaDHF con 153 goles en 26 partidos. ¡Enhorabuena capi!, y mucha suerte para ti y todo el equipo en el clasificatorio para el Mundial con las #Guerreras de @carlitosviver@RFEBalonmano#SomosPanteraspic.twitter.com/QAypaMymgt — Rincón Fertilidad (@BMMalagaCosta) May 26, 2019

Las cifras

Una media de 5,88 goles por partido, sólo superada por la 'pichichi', Judith Vizuete del KH-7 Granollers (179 goles) y justo por encima de su compañera de selección y exjugadora del Rincón Fertilidad (con la que también comparte posición en la pista), Jenni Gutiérres (148 dianas). Teniendo en cuenta que todo el Rincón Fertilidad ha sumado un total de 741 tantos en Liga este año, la aportación de Sole López supondría más del 20% del total de goles del conjunto. Su tope fue además en la recta final, en el Pérez Canca ante el Elche Mustang, en el que probablemente fue el mejor partido del año para el equipo y en el cual anotó hasta 14 tantos (la mitad de los 28 que sumó el equipo).

No sólo eso, ya que en la Challenge Cup europea, la capitana consiguió convertir hasta 28 tantos más; su tope, en el último partido ante el Quintus holandés en los cuartos de final en Alhaurín de la Torre, cuando sumó literalmente la mitad de los goles del Rincón Fertilidad (13/26), buena parte de ellos desde los siete metros, infalibles para la malagueña. De sumar los tantos de Europa, los de Liga y los de la selección española sólo en el Europeo, la estratosférica cifra sería de 204 goles.

Cuentas que, además, podrá seguir acrecentando el próximo viernes 31 de mayo, dado que la malagueña ha vuelto a ser convocada con las 'guerreras' de Carlos Viver para una cita crucial, el duelo de ida contra Islandia, correspondiente a los 'play-off' de acceso al Mundial de Japón de este año. Además, López podrá ejercer de profeta en su tierra, ya que el partido se disputará en el Fernando Argüelles de Antequera a las 21.00 horas; la vuelta será en Islandia el 6 de junio. Ese día podría ser el inicio de unas más que merecidas vacaciones para la malagueña o, por contra, el inicio de la preparación para su hipotético primer Mundial absoluto.