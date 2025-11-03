«Estamos seguros de que Málaga estará a la altura de un evento de esta magnitud»

Málaga será sede del Campeonato de Europa ORC que se disputará en la Costa del Sol en 2027, y que tendrá a la Málaga Sailing ... Cup como organizadora, fue presentada oficialmente ante los medios de comunicación en la mañana de este lunes en el MUCAC La Coracha. En el evento se dieron a conocer los detalles del que será el mayor evento náutico que jamás se ha celebrado en la ciudad.

A la presentación acudieron, como no podía ser de otro modo, los máximos representantes del comité organizador, Nacho Pastor, Daniel Cuevas y el Real Club Mediterráneo, y representantes de distintas instituciones, caso de Borja Vivas (concejal de Deportes del Ayuntamiento de Málaga) y Cristóbal Ortega (vicepresidente primero de la Diputación de Málaga). Ambos recalcaron la importancia de poner a Málaga en el mapa de los deportes náuticos, aprovechando la privilegiada situación geográfica con la que cuenta la ciudad y la provincia.

Los miembros organizadores, Pastor y Cuevas, son plenamente conscientes de la responsabilidad que conlleva liderar un proyecto de este calado: «Es una responsabilidad muy grande para nuestra ciudad, que estamos seguros de que estará a la altura de un evento de esta magnitud. Vamos a recibir en Málaga a los mejores regatistas de toda Europa y vamos a doblar en números a los participantes de la Málaga Sailing Cup. Para eso tenemos que trabajar de la mano de la instituciones para que la infraestructura alrededor del evento sea la mejor».

La Málaga Sailing Cup cuenta con siete años de experiencia organizando una de las mejores competiciones náuticas a nivel nacional en aguas malagueñas. Creciendo de manera constante en cada edición, las instalaciones del Muelle 2 del Puerto de Málaga se convertirán en centro neurálgico de la mejor competición europea y el mayor reto al que se enfrentará la ciudad como anfitriona, adaptadas para la ocasión con espacios modernos para las tripulaciones, embarcaciones y para todos los espectadores que llegarán desde toda Europa para presenciar el mayor espectáculo náutico.