Sarah Almagro logra un histórico triplete al ganar el Mundial de surf adaptado

La surfista malagueña Sarah Almagro se ha coronado campeona del mundo en la categoría Prone 2 tras imponerse en la final del ISA World Para ... Surfing Championship 2025, disputado en la localidad californiana de Oceanside. Con este resultado, la deportista de Marbella culmina una temporada histórica en la que ha conseguido el triplete internacional: campeona de España, de Europa y del mundo, consolidándose como una de las grandes referentes del parasurfing a nivel global. Es el segundo título mundial que logra Almagro a lo largo de su carrera y en esta edición celebrada en California ha estado acompañada por Nico Huercano de la escuela de surf Dreisog y Kuko Font.

Almagro completó una excelente actuación, logrando un score total de 16.17 puntos, gracias a dos sólidas puntuaciones de 8.67 y 7.50, que le aseguraron la medalla de oro con una diferencia de casi seis puntos sobre la segunda clasificada, la francesa Beatrice Duran (10.27). Completaron el podio Celine Rouillard (Francia, bronce) y Hannah Dines (Inglaterra, cuarta).

Almagro se mostró eufórica con este éxito que culmina una temporada para el recuerdo. «Haber conseguido la medalla de oro para mí es un gran triunfo. Este año, la verdad, a nivel deportivo ha sido increíble. Hemos conseguido el triplete, con el Campeonato de España, el de Europa y el del Mundo. Llevaba mucho tiempo entrenando para este momento, porque el año pasado se nos escapó por poco, y la verdad es que estoy muy contenta con el equipazo que hemos formado con Nico y con Cuco, y también con el apoyo de Eduardo. Hemos corregido algunas cosillas, y al final había que hacerle caso, porque llevaba razón: tenía que finalizar las olas. En esta última ola del 8 y medio conseguí completarla, y era muy complicado, porque en mi caso el peso juega en contra y finalizar bien la ola ha hecho que el score suba. Estoy que no me lo creo. Y muchísimas gracias a la Federación Española de Surf por permitirnos venir y por hacer posible que también Edu nos acompañe en este Mundial», dijo en referencia al apoyo que ha tenido por parte de sus entrenadores.

Este oro representa un nuevo éxito para el surf adaptado español, que vive un momento histórico tras la medalla de plata lograda también por Paloma Oñate en la categoría Prone 1, y refuerza la presencia internacional de la Federación Española de Surf en los principales escenarios competitivos de esta disciplina. Esta décima edición del Mundial de Surf Adaptado reunió a 140 deportistas procedentes de 24 países, consolidando el evento como una de las principales plataformas para el impulso del surf adaptado hacia los Juegos Paralímpicos de Brisbane 2032.

La participación española en Oceanside sumó otro gran resultado con la medalla de plata obtenida por Paloma Oñate en la categoría Mujeres Prone 1. En una final de alto nivel, Oñate firmó una sólida actuación que le permitió subir al segundo escalón del podio, solo por detrás de la estadounidense Sarah Bettencourt, actual campeona del mundo. Completaron el cuadro de honor la australiana Grace Kennedy (bronce) y la francesa Solange Balay (cobre).

El seleccionador Eduardo Pérez valoró de forma muy positiva tanto el desarrollo del evento como los resultados obtenidos por el combinado nacional. «Ha sido un evento increíble, con muy buenas condiciones, probablemente de las mejores que he visto para el surf adaptado en muchos años de experiencia en circuitos nacionales e internacionales. La infraestructura, la seguridad y la logística han estado a un nivel excelente. Y a pesar de las limitaciones actuales que atraviesa el para surfing nacional, hemos conseguido un logro extraordinario: con solo dos deportistas presentes, hemos sumado un oro y una plata. No se puede pedir más.» Pérez destacó también el compromiso de los deportistas, su nivel técnico y el trabajo previo realizado en equipo, elementos clave para alcanzar este doble éxito internacional. La Federación Española de Surfing quiere expresar su más sincero agradecimiento a Sarah Almagro, Paloma Oñate y Eduardo Pérez por su compromiso, esfuerzo y espíritu competitivo, así como a Nicolás Huercano y Kuko Font, quienes han acompañado en todo momento a las deportistas como caddies, aportando apoyo técnico y personal clave en esta cita internacional«, dijo.