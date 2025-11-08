Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Sarah Almagro celebra su victoria junto a sus entrenadores. FESURF
Surf

Sarah Almagro logra un histórico triplete al ganar el Mundial de surf adaptado

La malagueña ya fue campeona de España y de Europa esta temporada y logró el cetro mundial en California

Juan Calderón

Juan Calderón

Málaga

Sábado, 8 de noviembre 2025, 14:00

Comenta

La surfista malagueña Sarah Almagro se ha coronado campeona del mundo en la categoría Prone 2 tras imponerse en la final del ISA World Para ... Surfing Championship 2025, disputado en la localidad californiana de Oceanside. Con este resultado, la deportista de Marbella culmina una temporada histórica en la que ha conseguido el triplete internacional: campeona de España, de Europa y del mundo, consolidándose como una de las grandes referentes del parasurfing a nivel global. Es el segundo título mundial que logra Almagro a lo largo de su carrera y en esta edición celebrada en California ha estado acompañada por Nico Huercano de la escuela de surf Dreisog y Kuko Font.

