Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Samuel Molina, en pleno combate ante Egidijus Kavaliauskas. SUR
Boxeo

Samuel Molina, injustamente destronado en Lituania

Dos jueces dieron ganador a Egidijus Kavaliauskas, mientras que sólo uno se decantó por el malagueño en un combate donde la opinión pública prefirió el boxeo de 'La Esencia', que dice adiós a su cetro de campeón de Europa

Nacho Carmona

Nacho Carmona

Málaga

Sábado, 29 de noviembre 2025, 09:22

Comenta

El factor 'casa' fue determinante, una vez más, en el noble arte. El malagueño Samuel Molina, sabedor de lo difícil que sería ganar en Lituania ( ... no sólo por la veteranía y el talento de su rival, el local Egidijus Kavaliauskas), accedió a defender por tercera vez, y de forma voluntaria, su cinturón de campeón de Europa del peso wélter, confiando en su boxeo y poniendo por delante de todo sus aspiraciones mundialistas, que pasaban por ganar en el Zalgiris Arena de la ciudad de Kaunas. 'La Esencia' ya fue capaz de dar un golpe en la mesa hace poco más de un año en Laval (Francia) ante Jordy Weiss y tenía motivos de sobra para confiar en obrar otro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las amigas de Concha: «El fin de semana lo dejó, pero él no quiso salir de la casa de su padre»
  2. 2 Un detenido por el crimen a puñaladas en Yunquera
  3. 3 Crimen machista en Campillos: la investigación apunta a una muerte por asfixia
  4. 4 Golpe al narcotráfico en Vélez-Málaga: recuperan siete viviendas sociales utilizadas para el cultivo de marihuana
  5. 5 Málaga rescata a un buque mercante que llevaba varios días a la deriva con 17 tripulantes sin víveres ni combustible
  6. 6 Directo | Inauguración de las luces de Navidad en Málaga
  7. 7 Fallece una malagueña de 44 años tras sufrir una caída en una montaña en Asturias
  8. 8 Málaga enciende una mágica Navidad
  9. 9 Dabiz Muñoz no vuelve a Málaga por Navidad: esta es la hamburguesería que lo sustituye
  10. 10 La llegada de la gripe y otros virus respiratorios se adelanta un mes en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Samuel Molina, injustamente destronado en Lituania

Samuel Molina, injustamente destronado en Lituania