Samuel Molina, injustamente destronado en Lituania

El factor 'casa' fue determinante, una vez más, en el noble arte. El malagueño Samuel Molina, sabedor de lo difícil que sería ganar en Lituania ( ... no sólo por la veteranía y el talento de su rival, el local Egidijus Kavaliauskas), accedió a defender por tercera vez, y de forma voluntaria, su cinturón de campeón de Europa del peso wélter, confiando en su boxeo y poniendo por delante de todo sus aspiraciones mundialistas, que pasaban por ganar en el Zalgiris Arena de la ciudad de Kaunas. 'La Esencia' ya fue capaz de dar un golpe en la mesa hace poco más de un año en Laval (Francia) ante Jordy Weiss y tenía motivos de sobra para confiar en obrar otro.

Dos jueces dieron ganador al lituano con una puntuación ajustada de 115-114 y 115-113, mientras que otro dio como ganador a Samuel Molina (115-114). Eso sí, expertos, periodistas locales y aficionados coinciden en que el malagueño fue mejor. Ganó los asaltos centrales y llegó mejor al final del combate, que duró doce asaltos. Apenas en tres de ellos fue claramente superior el púgil lituano. Boxear en casa siempre es un factor determinante en combates de este calado.

Así, aunque con polémica, el púgil del Paseo de los Tilos y residente en Cártama se despide de su cinturón de campeón de Europa EBU tras trece meses y cuatro combates. Se lo colgó en Francia ante Jordy Weiss y consiguió defenderlo con éxito ante Sandy Messaoud y Anas Messaoudi en los meses venideros en Málaga. Fue un digno defensor del cetro, que lo defendió dos veces de forma voluntaria ante algunos de los mejores pesos wélter del planeta.

Esta supone la cuarta derrota de 'La Esencia' Molina en su ya dilatada carrera profesional, que cuenta con un total de 36 combates profesionales. Su 'boxrec', así, pasaría a ser de 32-4-1, con 15 victorias por la vía del 'nocaut'. Por el camino, tres títulos europeos y tres campeonatos de España en tres pesos diferentes (ligero, superligero y superwélter). Su rival, que es una década más mayor que él (tiene 37 años), tiene un bagaje algo más pobre que el suyo: 25-3-1.

El malagueño, pese a la derrota, podría salir reforzado de su aventura lituana. Cada vez más consolidado entre los mejores wélters del mundo, podría haberse acercado, más si cabe, a la ansiada pelea que lleva años persiguiendo en Estados Unidos. Este sábado cumplió 27 años y, en el mejor momento de su carrera, tratará de cruzar el Atlántico con los guantes puestos para seguir dando guerra. Su equipo, Saga Heredia, ya trabaja en el futuro con la confianza de que sea igual de brillante o más que el presente.