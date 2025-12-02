Samuel 'La Esencia' Molina: cronología de un año de reinado

Los días han reforzado la idea general de lo que ocurrió el viernes por la noche en el Zalgiris Arena de la ciudad lituana de ... Kaunas, el escenario de la pelea entre el malagueño Samuel Molina, entonces vigente campeón del peso wélter, y el púgil local Egidijus Kavaliauskas, aspirante. El combate se saldó al mejor de doce asaltos, en los que la opinión pública de expertos y aficionados coincidieron en su día y se reafirman, también algunos días después, en el que 'La Esencia' fue mejor que su rival, que apenas dominó en dos o tres asaltos. La opinión de los jueces, no obstante, contrastó con lo que aquí se cuenta. El combate se resolvió a los puntos, con dos de ellos fallando a favor del lituano (113-115 ambos) y uno por el púgil del Paseo de los Tilos (115-114).

Las caras, en el momento de la decisión final, lo dijeron todo. El propio referí, en el momento de la decisión final, levantó primero la mano de Samuel Molina hasta percatarse de que los puntos habían ido para la otra esquina. El entrenador del malagueño, Boris Heredia, incluso levantó a su púgil algunos centímetros del suelo dando por hecho que la victoria había sido para ellos. Ni el propio Samuel Molina ni su equipo y ni siquiera los rivales daban crédito a lo ocurrido. Los gestos sobre el cuadrilátero y también en las gradas (lo que se alcanzó a ver en la retransmisión) fueron de incredulidad.

El propio Samuel Molina ha expresado en sus redes sociales su disconformidad con el resultado final, pidiendo que le devuelvan lo que es 'suyo' y contando cómo vivió aquella polémica decisión en primera persona. Echando la vista atrás, el malagueño ha logrado, en trece meses, tres campeonatos de Europa del peso wélter. Por el camino, dos defensas obligatorias y otras dos voluntarias, enfrentándose a algunos de los mejores pesos wélter del viejo continente. Esta ha sido la cronología de su año de reinado.

19 de octubre de 2024 Espace Mayenne, Laval (Francia) La conquista de Francia

Samuel Molina saltó a la palestra el 19 de octubre de 2024 en la ciudad francesa de Laval, en la que se colgó, por primera vez, el cetro de campeón de Europa, aunque su camino hacia la gloria comenzó antes. En mayo de ese año se proclamó campeón de España del peso superwélter, convirtiéndose en el primer andaluz y cuarto español en la historia en condecorarse campeón nacional en tres pesos diferentes. Fue ahí cuando se abrió la puerta más importante de su carrera.

Convencido de que las grandes batallas estaban para él, se preparó concienzudamente para pelear por su primer cinturón continental, el EBU, en el peso wélter. Acudió a casa del entonces vigente campeón, el experimentado Jordy Weiss, de 31 años, cuyo bagaje era de 32-0 en ese momento. Estaba invicto. Sin miedo a nada, 'La Esencia' y el equipo de Saga Heredia viajaron al país vecino, plantearon un gran combate y fueron capaces de ganar a los puntos, con la dificultad que tiene lograrlo por esa vía cuando se boxea de visitante (véase lo ocurrido en Lituania). Ahí comenzaría el reinado europeo del malagueño Samuel Molina.

15 de febrero de 2025 Martín Carpena Doble recompensa en casa

Pasaron los meses y llegó la segunda batalla con pedigrí continental para 'La Esencia', esta vez en casa, dando la oportunidad a su gente y su afición de vivir una cita de este calado en Málaga. Su rival fue el francés Sandy Messaoud, entonces con un 'boxrec' de 20-7, en la que fue la primera defensa voluntaria del malagueño. Fue un combate duro, en el que los estilos de ambos púgiles chocaron, pero en el que se impuso con claridad el boxeo de 'La Esencia'. Los jueces fallaron hacia su lado, certificando, de este modo, su segundo campeonato de Europa en cuestión de cuatro meses.

Este combate, además, fue especial porque a Samuel Molina le sirvió para colgarse un segundo cinturón. Messaoud llegaba como campeón internacional WBC y Molina como campeón EBU, por lo que ambos pusieron sus cinturones en juego, doblando la recompensa del vencedor y poniendo un aliciente más a la pelea. Así, el púgil de La Unión terminó la velada con dos cinturones al hombro y una evidente sonrisa de ganador.

2 de agosto de 2025 Plaza de Toros de La Malagueta Primer nulo de su carrera

Probablemente, la batalla más dura de todas las que ha librado el malagueño durante su reinado. Puede que más que la de Lituania. Samuel Molina recibió en la Plaza de Toros de La Malagueta al belga Anas Messaoudi (17-0), invicto, con la intención de salir a hombros, por la puerta grande. Ambos púgiles libraron una batalla titánica, muy igualada, y la decisión de los jueces terminaron por anular el combate, pues fueron incapaces de asignar un ganador, lo que le valió al malagueño para alargar su reinado

Esta fue su primera defensa obligatoria y el tercer campeonato de Europa que logró sacar adelante. Además, fue el primer empate técnico para Molina en su carrera que, igual que su rival, terminó con la sensación de haber hecho méritos suficientes para ganar.

28 de noviembre de 2025 Zalgiris Arena, Kaunas (Lituania) Escándalo en Lituania

El día en el que, aunque de forma injusta, fue destronado. Como se cuenta en los primero párrafos de este artículo, el malagueño se deshizo, irremediablemente y con polémica, de los dos cinturones que había logrado colgarse en el Carpena, apenas nueve meses antes. En Kaunas, Molina perdió sus cinturones de forma física, pero se ganó el respeto, más si cabe, de todo el ecosistema del boxeo mundial.