Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Samuel Molina, en su combate de agosto en La Malagueta. Migue Fernández
Boxeo

Samuel 'La Esencia' Molina: cronología de un año de reinado

El peso wélter malagueño, tres veces campeón de Europa en los últimos trece meses, fue injustamente destronado el viernes en Lituania, a los puntos, tras la polémica decisión de los jueces

Nacho Carmona

Nacho Carmona

Málaga

Martes, 2 de diciembre 2025, 12:11

Comenta

Los días han reforzado la idea general de lo que ocurrió el viernes por la noche en el Zalgiris Arena de la ciudad lituana de ... Kaunas, el escenario de la pelea entre el malagueño Samuel Molina, entonces vigente campeón del peso wélter, y el púgil local Egidijus Kavaliauskas, aspirante. El combate se saldó al mejor de doce asaltos, en los que la opinión pública de expertos y aficionados coincidieron en su día y se reafirman, también algunos días después, en el que 'La Esencia' fue mejor que su rival, que apenas dominó en dos o tres asaltos. La opinión de los jueces, no obstante, contrastó con lo que aquí se cuenta. El combate se resolvió a los puntos, con dos de ellos fallando a favor del lituano (113-115 ambos) y uno por el púgil del Paseo de los Tilos (115-114).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 A prisión tres jóvenes acusados de violar en grupo y por turnos a una chica de 18 años en Málaga
  2. 2 Dos de los tres detenidos por la violación grupal en Málaga tienen antecedentes policiales por agresión sexual
  3. 3 El padre de una de las jóvenes halladas muertas en Jaén: «Mi hija no se suicidó»
  4. 4 Muere un hombre de 54 años en una colisión entre un camión y una furgoneta en Casarabonela
  5. 5 La Fiscalía archiva la denuncia de AMAMA por la supuesta alteración de historiales médicos
  6. 6 Pillada una pareja en Málaga por trucar máquinas recreativas y lograr ocho mil euros en premios
  7. 7 Localizan a dos adolescentes fugadas hace una semana de un centro tutelado en Algarrobo
  8. 8 Un tribunal retira la pensión compensatoria de 2.000 euros a la ex tras revelar un detective que vivía con otra pareja
  9. 9 Muere una mujer en el incendio de una casa en Fuengirola
  10. 10 SUR se muda a la plaza de Félix Sáenz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Samuel 'La Esencia' Molina: cronología de un año de reinado

Samuel &#039;La Esencia&#039; Molina: cronología de un año de reinado