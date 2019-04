BALONMANO El Rincón Fertilidad, en trámites para dar de baja a Inés Rein SUR. Martes, 23 abril 2019, 00:23

Los movimientos no cesan en la plantilla del Rincón Fertilidad . En este caso, por la inminente marcha de la mitad austríaca mitad española, Inés Rein. El club ya ha comenzado los trámites para dar de baja la ficha de la extremo izquierdo, que llevaba días sin entrenar con el equipo, no acudió al último partido en casa y tampoco viajará a la Copa de la Reina. Ambas partes no han llegado a un acuerdo sobre su continuidad debido principalmente a su rendimiento y minutos de juego.