El Rincón Fertilidad quiere la corona

Todo es posible cuando no hay nada que perder. La que arranca este viernes en Barakaldo es la cuarta fase final de la Copa de la Reina (cifra que coincide con su número histórico de presencias) consecutiva que afronta el Rincón Fertilidad. No parte como favorito, pero eso no sólo no condiciona a las jugadoras sino que, además, las motiva. Tampoco lideraba las apuestas el Mavi Nuevas Tecnologías la pasada edición, disputada en Málaga y, contra todo pronóstico, se alzó con el título en Ciudad Jardín. Reconvertido en Liberbank Gijón, el destino quiso que el vigente vencedor del torneo fuera el primer rival del cuadro costasoleño, en los cuartos de final que se retransmitirán a las 12.30 horas vía 'streaming' en la web de la televisión pública vasca (ETB).

Tras concluir su paso por Europa y pasar por una etapa más irregular en la Liga, el equipo se ha puesto serio. Ha reforzado los entrenos, estudiado sus errores, sobre todo en defensa, e incluso Diego Carrasco, su técnico, ha establecido una nueva rutina de trabajo y hábitos para la adaptación a los horarios de la Copa, controlando incluso el despertar de las jugadoras para llegar a punto a este frenético fin de semana. El objetivo: igualar al menos el puesto de semifinalista que consiguió el pasado año.

En cuanto a las jugadoras, unas llegan a Barakaldo derrochando experiencia y otras deseosas de debutar. Para la malagueña Sole López, que atraviesa su mejor momento como profesional, este torneo se ha convertido en una rutina que cada vez recibe más ilusionada. El de este año es su segundo como capitana y sus intenciones son muy claras: «Nos merecemos estar aquí. Es el colofón a la temporada, la competición más bonita. Ganarla como capitana sería un doble orgullo. Vamos a ir a con todo». Sole acude con su fiel compañera de batallas desde el día en que nació. En su regreso a casa, para su gemela Espe López, esta será su primera Copa con el equipo de su tierra y la segunda en su trayectoria, aunque de la primera que jugó, con el Monovar alicantino, apenas se acuerda. Han pasado nueve años. «Estoy muy ilusionada, además tengo muy buenas sensaciones porque llegamos en un gran momento», se sincera la primera línea.

Las locales no son las únicas que advierten del potencial con el que llega el conjunto a Barakaldo. La meta brasileña Alice Fernandes 'Diva', renovada ya para la próxima campaña y con una media superior a la docena de paradas en los últimos partidos, es contundente: «Si jugamos como sabemos, podemos ganar. En lo personal, me encuentro mucho mejor que cuando comencé la temporada». Acostumbrada a un palmarés repleto de éxitos con su último equipo, el Pinheiros de Brasil, la portera desea ganar una final: «Tengo muchísimas ganas de ganar un título. En Brasil siempre estábamos en las finales, creo que este es buen momento para conseguirlo».

En la misma línea, su compatriota Isa Medeiros, también renovada gracias a su capacidad de gol y la adaptación al equipo, dijo: «Estamos trabajando duro. Nos hemos adaptado a los planes de Diego cambiando nuestras rutinas durante la semana para llegar preparadas a la Copa. Estamos muy enfocadas en lo que queremos y creo que nos la podemos llevar». La extremo debuta en este formato de competición, al igual que otra de sus compañeras, Nuria Andreu. Notablemente emocionada, la primera línea alicantina cuenta: «El otro día, recordando la Copa de la Reina del año pasado, se me saltaron las lágrimas por todo lo que me perdí. Este año voy a recuperar el tiempo perdido, llego con muchísimas ganas». Y es que, a causa de un tumor en la tibia que acabó fracturándole el hueso, Andreu pasó por un proceso de recuperación de dieciséis meses, por lo que la Copa de Málaga sólo pudo vivirla tras la barrera. «Este equipo necesita un título, este es un buen momento para conseguirlo», concluyó.

Los rivales

La tarea no será fácil. De derrotar al Liberbank Gijón, que aunque con menos rotación en el banquillo es un equipo experimentado, el cruce en semifinales sería con el vencedor del Rocasa-Bera Bera, firmes aspirantes al título. Sólo el cuadro vasco lleva siete ediciones consecutivas llegando al último partido. En esta hipotética final, si el conjunto malagueño lograse la gesta, ya habría hecho historia al conseguirse en el primer equipo andaluz en una final de Copa en la que el conjunto favorito, desde la otra parte del cuadro, será el Elche Mustang, donde milita la malagueña Ana González.

Alice 'Diva'

Diva, portera. / SALVADOR SALAS

Lo mejor del equipo: «Estamos más unidas que nunca, eso es muy importante».

Un mensaje para los rivales: «Nos tienen que temer, vamos con todo. Que gane el mejor«.

La final será... «Elche - Rincón Fertilidad».

Si gano la Copa... «Saldremos de fiesta y me tatuaré una corona».

Nuria Andreu

Andreu, primera línea. / SALVADOR SALAS

Lo mejor del equipo: «Llegamos bien física y psicológicamente».

Un mensaje para los rivales: «Nos ha reforzado el no ser favorito para ganar la Copa; no hemos dicho la última palabra».

La final será...«Elche-Rincón Fertilidad».

Si gano la Copa... «Primero iremos de fiesta y después me tatuaré».

Espe López

Espe López, primera línea. / SALVADOR SALAS

Lo mejor del equipo: «Somos un gran grupo, llegamos en buen momento;tengo buenas sensaciones».

Un mensaje para los rivales: «Vamos a ir a darlo todo y a demostrar nuestro juego».

La final será... «Elche - Rincón Fertilidad».

Si gano la Copa... «Me pintaré el pelo de rosa».

Sole López

Sole López, extremo derecho y capitana. / SALVADOR SALAS

Lo mejor del equipo: «Hemos hecho un gran trabajo este año, llegamos en muy buena forma. la ilusión está intacta».

Un mensaje para los rivales: «Que gane el mejor y disfrutemos todos».

La final será... «KH-7 Granollers - Rincón Fertilidad».

Si gano la Copa... «Lo celebraremos juntas y podría caer un tatuaje».

Isa Medeiros

Medeiros, extremo izquierdo. / SALVADOR SALAS

Lo mejor del equipo: «Estamos muy bien físicamente, vamos a correr mucho».

Un mensaje para los rivales: «Vamos a intentar ganar, no lo vamos a poner fácil».

La final será... «Elche - Rincón Fertilidad».

Si gano la Copa... «Saldremos de fiesta y quizá me corte el pelo»