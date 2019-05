El Rincón Fertilidad hace oficial el fichaje de Juliana Borges Juliana Borges / RINCÓN FERTILIDAD La lateral brasileña, procedente de la primera división checa formará parte del cuadro costasoleño cara a la próxima temporada MARINA RIVAS Lunes, 6 mayo 2019, 15:39

Como se avanzó la pasada semana en este periódico, el Rincón Fertilidad estaba ultimando los detalles para cerrar una nueva y prometedora incorporación, que este lunes ya ha hecho oficial. Se trata de la lateral izquierdo brasileña Juliana Borges Lima, quien procedente de la primera división checa llevaba más de un año en contacto con el club costasoleño. La jugadora de 23 años y 1,75 de altura formó filas con el Pinheiros brasileño, donde ya compartió equipo con dos de las jugadoras del conjunto malagueño, la portera Diva y la extremo Isa Medeiros. Después de esto, dio el salto a Europa para jugar con el DVSC-TVP en una de las ligas más potentes, la rumana y, al año siguiente compitió con el Slavia Praha en la República Checa.

Borges cuenta con experiencia como internacional con su selección, además de dos temporadas consecutivas entrando en contacto con la EHF Cup, la segunda competición europea. Entre sus características más llamativas como jugadora, además de contar con una buena altura, es polivalente en toda la primera línea, posee cualidades cara al gol y destaca por su tiro exterior, precisamente uno de los aspectos a reforzar en el Rincón Fertilidad aunque Borges se unirá al proyecto cara a la próxima campaña.

En el comunicado del club, se destaca que la jugadora ha rechazado ofertas de clubes extranjeros por su especial interés por jugar en el cuadro malagueño. Además, sobre el conjunto explica algunos de los aspectos que han captado su atención: «Es un club referente en la Liga española y a nivel europeo en los últimos años. Compañeras que han jugado y juegan allí actualmente, me hablan muy bien del cuerpo técnico y de su trabajo con las jugadoras, algo que se ve reflejado en las convocatorias de las selecciones nacionales, donde el club siempre aporta muchas jugadoras que antes no habían sido convocadas, y es algo que me marco también como objetivo personal».

Además, asegura que se siente muy feliz de formar parte del equipo y añade: «En cuanto a lo que puedo aportar…, estoy a disposición del cuerpo técnico para lo que planteen, soy una jugadora que me entrego al 100% tanto en ataque como en defensa, y espero poder ayudar al equipo a conseguir los objetivos».