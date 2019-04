El Rincón Fertilidad ficha a Hanna Yashchuk Hanna Yashchuk / RINCÓN FERTILIDAD La primera línea bielorrusa, que milita en la liga polaca, se incorporará al equipo malagueño la próxima temporada MARINA RIVAS Lunes, 1 abril 2019, 14:01

Aun quedan seis jornadas de Liga Guerreras Iberdrola, además de la Copa de la Reina, pero el Rincón Fertilidad ya piensa en futuro. El cuadro malagueño ha anunciado este lunes por la mañana un nuevo fichaje, que no se unirá al equipo cara a la recta final de esta temporada, sino que se incorporará para la campaña 2019-20. Se trata de la primera línea bielorrusa Hanna Yashchuk, internacional con su selección absoluta, de 1,68 de altura y con aptitudes como la polivalencia, la explosividad y la lucha en el uno contra uno.

Yashchuk cuenta con experiencia en la segunda y la tercera competición europea, la EHF Cup y la Challenge Cup, en la que competía el Rincón Fertilidad y actualmente milita en el Kram Start Elblag de la liga polaca. Anteriormente, su trayectoria ha discurrido por tres equipos de Bielorrusia: Gorodnichanka Grodno, HC Victory Regia Minsk y HC Victoria-Beresti y otro de Polonia, el Pogon Baltica Szczecin, antes de recalar en su actual conjunto.

La primera línea explica en unas declaraciones recogidas por el cuadro malagueño que siempre quiso competir en la liga española y que recibió de buen gusto la llamada del Rincón Fertilidad: «Es un momento ideal para un cambio, quiero probar otro estilo de balonmano y otro país. Mi sueño era jugar en España algún día y por fin se ha cumplido», asegura. También comenta que dada su concentración en la liga polaca no ha podido seguir de cerca la competición de su actual destino, aunque sí algún que otro encuentro del conjunto de Diego Carrasco. «Sí he tenido la oportunidad de ver algunos partidos de mi nuevo equipo y creo que es un estilo de juego que se adapta a mis características. Siempre veo la vida con positividad y espero que me acople rápido al equipo y las compañeras», afirma.