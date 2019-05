El Rincón Fertilidad ya estructura su nuevo proyecto Nazaret Calzado, que se marcha, junto a Sole López, que renueva. / ÑITO SALAS Por ahora, el club costasoleño sólo ha confirmado la renovación de seis jugadoras, además de Paula García, a la que se fichó para el cierre de temporada y la que viene MARINA RIVAS Martes, 28 mayo 2019, 15:29

Llegó a la élite en la campaña 2014-15 y lo hizo para quedarse. Así lo refrendó el pasado sábado el Rincón Fertilidad, que pese a no conseguir la meta europea, un tramo final de Liga con cinco victorias y un empate le devolvió la sonrisa, permitiéndole revalidar el sexto puesto con el que acabó la pasada campaña. Confirmado pues que, por sexto año consecutivo, el cuadro malagueño volverá a formar parte de la División de Honor, ya comienza a estructurar su nuevo proyecto para dar un paso más y seguir ascendiendo posiciones en la clasificación.

El cuadro de Diego Carrasco ha vivido un año de intensos cambios. Cabe recordar que con respecto a la plantilla del 2017-18 sólo continuaron ocho jugadoras, mientras que el resto llegó en verano. Además de esto, a lo largo del año se produjeron las bajas de Patricia Martínez, que abandonó el conjunto; así como la de Agustina López, a la que se le despidió por no cumplir con los objetivos y fichó por el Aula Valladolid e Inés Rein, que se marchó sin equipo fuera de España.

Fichajes

Estos movimienos, a su vez, produjeron la llegada de la pivote brasileña Isaura y la primera línea procedente de la División de Honor Plata, Jimena Laguna. En mitad de esta vorágine llegó además el primer fichaje cara al próximo año, la pivote Paula García, que regresó al Rincón Fertilidad tras un mal año físico y personal en Rumanía. La sexitana, en proceso de concluir la recuperación de su lesión, pudo jugar sus primeros minutos antes del cierre de esta campaña y se mantendrá en la 2019-20. Ya en pretemporada, a García se unirán cuatro fichajes ya confirmados y posiblemente alguna primera línea más por concretar. En los nombres que ya han cerrado su incorporación, predomina la marca España.

Por un lado, la portera internacional Estela Carrera, procedente del Guardés, llegará de la mano de su compañera y homónima Estela Doiro, que pasará a ejercer previsiblemente como la central titular; la primera línea bielorrusa Hanna Yashchuk, procedente de la liga polaca y con un perfil similar al de Espe López y la lateral brasileña Juliana Borges, que llegará tras militar en la República Checa. Un total de seis fichajes, sumando a García y a Laguna, desde el tramo final de la temporada y con vistas al año que viene, aunque el futuro de la joven primera línea de Ciudad Real todavía está en vilo.

Se van

Aunque no todo pueden ser bienvenidas. El Rincón Fertilidad oficializó este sábado tras el último duelo del año, ante el Zuazo, que cinco de sus jugadoras no seguirán en el equipo. A los nombres ya conocidos de Emma Boada, que fichó por el Bera Bera y Macarena Gandulfo, a la que se decidió no renovar, se sumaron los de la extremo Nazaret Calzado, que contaba con pocos minutos; la pivote uruguaya Iara Grosso, pese a realizar un buen año (previsiblemente para dejar su ficha de extracomunitaria a alguna posible llegada) y la primera línea Nuria Andreu, que decidió no renovar pese al interés del club porque continuara un año más.

Se quedan

Así las cosas, las jugadoras que se mantendrán en la plantilla cara al año que viene y que ya han renovado oficialmente son las gemelas Sole y Espe López, la portera Diva, la extremo Isa Medeiros, la pivote Rocío Campigli y la tercera malagueña del equipo, la extremo Marina Martín. Aunque se espera que también continúen en el proyecto la meta Marta Vidal (que pasará a ser tercera portera y tiene ficha con el Málaga Norte) y la pivote Isaura. Además, las jugadoras del filial Laura Sánchez, María Pérez y Bárbara Vela, así como Merche Gómez bajo palos, podrían seguir sumando minutos durante el año aunque manteniendo su ficha en el Málaga Norte por el momento.