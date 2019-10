El Rincón Fertilidad deja escapar el triunfo ante el Guardés (26-27) El Rincón Fertilidad dominó casi todo el partido, pero cedió al final / Germán Pozo El conjunto malagueño mandó en el marcador hasta los instantes finales, cuando acusó el cansancio y desacierto en el tiro MARINA RIVAS Sábado, 19 octubre 2019, 20:11

Funcionó incluso mejor de lo previsto este llamamiento a la afición que realizaron los conjuntos de balonmano de Málaga capital, que aunaron fuerzas este sábado en una gran jornada en el Pérez Canca. La grada se llenó por completo para el duelo entre el Rincón Fertilidad y el Mecalia Atlético Guardés, algo que no suele ocurrir con normalidad. Fue sin duda un aliciente extra para motivar al conjunto, aunque el desgaste físico y los pequeños errores durante el partido acabaron decidiendo que el cuadro rival se llevara la victoria. Pese a dominar en el marcador durante al menos cincuenta de los sesenta minutos, el Rincón Fertilidad dejó escapar los dos puntos en el último compás (26-27).

Suso Gallardo apostó de inicio por sacar casi todo su arsenal malagueño, las gemelas López y la central María Pérez, que sorprendió al salir como titular en lugar de Estela Doiro, exjugadora del cuadro rival, que no jugó. El primer cambio del conjunto local no llegó prácticamente hasta el minuto 20 de la primera parte, cuando Juliana recogió el testigo de Pérez. Sorprendía de nuevo que el cambio no fuese por una central pura, pero con Espe López más brillante que nunca y dirigiendo el juego con autoridad, un extra de altura no venía mal a la plantilla, sobre todo para dar aire al dúo de pivotes conformado por Rocío Campigli y Paula García.

Pareció un mal augurio al inicio del partido, cuando Isa Medeiros , falló el primer penalti del conjunto. Sin embargo, el trabajo defensivo malagueño y la rapidez en los contraataques impulsaron rápidamente al equipo. Pero no había nada decidido. Durante la primera parte, el dominio fue más claro para el conjunto malagueño, aprendió a entenderse sin apenas errores y se encontró cómodo ante su público, sobre todo cuando alcanzó su mayor renta (de seis goles) antes del descanso.

La canterana María Pérez crecida como titular, la defensa y Diva, bajo palos, en su sitio y las gemelas López en total sintonía con las redes, con 5 goles cada una. Sin embargo, la segunda parte arrancó algo dormido el conjunto y no encontró solución a los tiros del Guardés, que lo intentaba por activa y por pasiva hasta forzar el empate (21-21). Con este comenzó la tragedia. Desacierto en muchos tiros, cansancio físico, una portera rival (Ezbida) brillante y el nerviosismo final cuando el Guardés se vino arriba en el marcador fueron los ingredientes de esta derrota, en los últimos minutos de un juego que ya parecía tener claro a su vencedor. Faltó un último aliento final para que el Rincón Fertilidad consumara la remontada.