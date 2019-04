El Rincón Fertilidad deberá buscar una nueva goleadora ante la marcha de Emma Boada M. R. MÁLAGA. Viernes, 5 abril 2019, 00:03

Todavía quedan por delante dos largos meses de competición entre las seis jornadas restantes de Liga Guerreras Iberdrola y la Copa de la Reina, pero los equipos asentados en la élite del balonmano no quieren perder el tiempo. Comienzan a recibir luz verde los primeros movimientos en el mercado de jugadoras cara a la próxima temporada y el Rincón Fertilidad ya ha realizado hasta cuatro operaciones. La entidad costasoleña comenzó por atar a las gemelas Espe y Sópez, pilares del equipo y luego (este martes) anunció el fichaje de la primera línea bielorrusa Hanna Yashchuk.

Aunque no todo han sido buenas noticias, el cuarto y último movimiento hasta el momento comprende la marcha de la central catalana Emma Boada, que no pudo decir que no ante la llamada de uno de los equipos más laureados de España, el Súper Amara Bera Bera, convirtiéndose en su tercer fichaje. La jugadora no se incorporará al cuadro vasco hasta la próxima temporada, aunque Diego Carrasco y su equipo deberán encontrar una buena sustituta. La propia Yashchunk, con cualidades similares a Espe López, suma este año en Polonia hasta 49 goles, aunque todavía se aleja de la cifra de 77 tantos (sólo en Liga) de Boada, que en sólo dos años en el equipo se había convertido en uno de sus pilares.

Como aseguró el técnico del equipo esta semana a este periódico, tanto él como su segundo, Suso Gallardo, se mantienen en constante búsqueda de talentos y no se descarta que pronto se dé a conocer alguna nueva incorporación. Asimismo, queda por resolver qué jugadoras continuarán cara al próximo año.