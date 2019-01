El Rincón Fertilidad, en busca de soluciones rápidas Medeiros, en un tiro en suspensión ante el Canyamelar valenciano. / Francis SIlva El equipo deberá poner fin a su mala racha ante un frenético y complicado calendario MARINA RIVAS Martes, 15 enero 2019, 00:18

Si hasta ahora no sabía hacerlo, durante las siguientes cuatro semanas, el Rincón Fertilidad deberá aprender a obtener resultados bajo presión si quiere cumplir con los objetivos. El equipo no es el mismo que consiguió hacerse con el liderato y el pase a octavos de la Challenge Cup antes del último y extenso parón de selecciones. Su mecanismo ganador se ha visto frenado con tres derrotas consecutivas en la Liga Guerreras Iberdrola, que han desplazado a las de Diego Carrasco hasta el séptimo lugar de la tabla. Su último tropiezo ante el Canyamelar fue inesperado hasta para el propio técnico malagueño, que no esperaba un 23-25 en casa ante el penúltimo de la clasificación. En un momento complicado y buscando poner fin a esta mala racha, el Rincón Fertilidad deberá hacer frente a su calendario más frenético y decisivo.

En el próximo mes y, en este orden, el cuadro costasoleño se medirá al Castellón a domicilio (este sábado a las 18.00 horas), en el duelo de ida clasificatorio para la Copa de la Reina; al Zuazo fuera de casa (sábado 26); al Bera Bera en su feudo (miércoles 30); al Istogu de Kosovo en Alhaurín de la Torre (sábado 2 y domingo 3 de febrero), en octavos de final de la Challenge Cup y de nuevo al Castellón (fin de semana del 9 y 10 de febrero), en el partido de vuelta para sentenciar el pase a la competición del K.O., eso sí, este último en Málaga. Así, el cuadro malagueño ya no volverá a casa en Liga hasta el 16 de febrero, cuando le tocará medirse al Helvetia Alcobendas. Un aspecto a favor del Rincón Fertilidad es que, para todos estos compromisos, contará con toda su plantilla, además del nuevo fichaje, la pivote brasileña Isaura. Aunque en un principio llegó para suplir la ausencia de la internacional argentina Rocío Campigli, de baja por lesión, ya saltó a la cancha en el último partido además desde el siete inicial, por lo que en principio también estaría disponible.

Barakaldo fue la ciudad encargada de coger el testigo de Málaga como ciudad anfitriona de la Copa de la Reina. que se celebrará del 26 al 28 de abril. Un torneo que espera con gran ilusión el Rincón Fertilidad tras un gran puesto de semifinalista que obtuvo el año pasado, ante la sorpresa de ver al Mavi Nuevas Tecnologías (ahora Liberbak Gijón) levantar un histórico título. De aquel equipo salieron dos de los refuerzos de verano del actual cuadro malagueño, la uruguaya Agustina López y la argentina Campigli.

Sin duda, conseguir el pase al torneo copero este año pasa por ser una de las metas de las malagueñas, aunque antes deberán luchar por el pase en un duelo de ida y vuelta en el que la suerte les emparejó con el Castellón y, aunque este mes será complicado, lo acertado es pensar partido por partido. La primera parada de las 'panteras' será este sábado en el Pabellón Ciudad de Castellón y, tras perder contra el penúltimo de la competición nacional, poco espacio queda para confiarse ante el colista.

Además, cabe resaltar que el Rincón Fertilidad accede de forma directa a esta segunda fase de clasificación gracias a que concluyó en uno de los seis mejores puestos de la tabla al cierre del pasado curso. Mientras, su rival, liderado por Montse Puche, tuvo que disputar la primera ronda al ser uno de los peor clasificados y se impuso sin problemas (21-31) al Logroño, uno de los conjuntos más experimentados de la División de Honor Plata, la segunda categoría. Por tanto, las de Carrasco deberán sacar su mejor versión para no depender de la suerte en la última tentativa, que será en Málaga en el segundo fin de semana de febrero.