La revelación lleva sello malagueño en el World Padel Tour González posó para la entrevista con SUR en las instalaciones del Club Miraflores de El Palo. / Ñito Salas La malagueña Bea González deslumbra por su juventud y proyección MARINA RIVAS Martes, 8 enero 2019, 00:28

No es fácil hacer historia, pero ella lo consiguió hace ya tres años y quiere seguir alargando su estela. La malagueña Bea González se convirtió en la jugadora más joven del World Padel Tour (WPT), al disputar sus primeras pruebas con sólo 14 años para asentarse entre las mejores a los 16. Ahora, sólo un año más tarde, al borde de la mayoría de edad, la costasoleña acaba su temporada condecorada como la revelación del circuito mundial, decimotercera del 'ranking' individual, séptima con su pareja de juego (la argentina Cata Tenorio) y ya con la mira puesta en la nueva campaña, en la que aspira a levantar su tercer título de campeona del mundo con la selección española en categorías inferiores.

«Ha sido mi mejor año en el Tour. No me lo esperaba, porque empecé hace sólo tres; además, recibir el premio a la revelación fue una sensación muy bonita, que valoren así tanto esfuerzo es increíble», se sincera la malagueña, todavía emocionada. Sólo veinte días ha tardado desde el cierre del curso en iniciar su puesta a punto para el nuevo año en el WPT, que comenzará en marzo en Marbella. Una preparación que en la que cuenta con un equipo de hasta seis profesionales: sus entrenadores, José Solano, Pablo Herrera y José Luis Gutiérrez; su preparador físico, Antonio Portillo; su psicólogo, Fernando González, y su nutricionista, Pedro Pérez-Frías. Todo ello para que al cierre de 2019 esta joven promesa se convierta en la referencia del pádel mundial.

Este año podría conseguir su tercer título mundial en su última campaña formando parte de las categorías inferiores de la selección española

Sin embargo, mentiría si dijera que esto fue con lo que soñó siempre. El anhelo de su infancia no fue empuñar una pala de pádel, sino perseguir un balón de fútbol. «De pequeña yo quería jugar al fútbol y, de hecho, jugaba antes que al pádel, pero mi padre me dijo que me decantara por uno para federarme», comienza. «En ese momento el fútbol femenino no estaba muy valorado. Ya era difícil para los niños pequeños, imagínate para las niñas que querían jugar…», recuerda sobre ese momento.

Gen deportivo

Entonces tenía sólo 8 años, pero también un gran referente deportivo dentro de la familia, su tío Antonio González 'Chuzo', quien fuera jugador del Málaga, del Atlético de Madrid y de la selección española en los años sesenta. Por eso a nadie le extrañó que la joven soñara con calzarse unas botas. «Sí que me quedó ese sueño frustrado de dedicarme al fútbol, lo llevo en los genes», bromea. Sobre su tío comenta: «Sé que llevaba a mi padre al campo, pero nunca le he visto jugar. Sólo he podido ver fotos y recuerdos que él tiene y muchísimas anécdotas que me ha ido contando... Pero en realidad me alegro de no haber escogido el fútbol, porque no hubiera llegado a nada. Creo que soy mejor en pádel».

Su autoexigencia a nivel deportivo ha forjado a una deportista madura, con grandes aspiraciones dentro y fuera de las pistas. En lo académico, estudia segundo de Bachillerato y este curso tendrá que afrontar la selectividad para entrar en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, aunque ya parece mentalizada al respecto: «Con todos los viajes que tengo durante el año, falto mucho a clase, pero al final me organizo y me pongo rápido al día. En época de exámenes me toca viajar con los apuntes». Mientras, en lo deportivo, afronta su último año dentro de las categorías inferiores de la selección española, por lo que una de sus metas de este año pasa por acudir al este último Mundial. Una perfecta antesala para que González pueda seguir deslumbrando y llamar a la puerta de la selección absoluta, cuyo torneo mundial en 2020. Sobre ello, piensa: «Todavía no me han seleccionado en absoluto, pero ojalá pueda llegar a ese Mundial; desde luego, yo voy a trabajar».

Un camino sacrificado en el que la malagueña, patrocinada por 'Star Vie' , no deja de asombrar ya sea por sus cualidades, por conformar una peculiar pareja de juego en la que ella es la más joven y su compañera la más mayor del circuito (43 años) o porque muchos ya la tildan de sucesora de la malagueña Carolina Navarro, una de las mejores jugadoras de la historia.

Muy personal

-Un libro:

-'Los Juegos del Hambre'.

-Una película:

-'Los Juegos del Hambre'.

-Un amuleto o manía a la hora de competir:

-Siempre entro con el pie derecho a la pista y nunca piso las líneas de dentro.

-Un viaje soñado:

-Al Caribe.

-Un ídolo deportivo:

-Rafa Nadal.

-Tomaría un café con…

-Con Isco, por ejemplo.

-Algo que le gustaría aprender:

-A tocar la guitarra; de hecho, me acaban de comprar una.

-Un sueño frustrado:

-Ser cantante, básicamente porque no sé cantar (bromea).

-Un reto para 2019:

-Seguir disfrutando del pádel y cumplir los objetivos: mejorar más en la clasificación.

-En diez años se ve...

-En la cima del pádel, entre las mejores, deseando ser la número uno, como todas las que estamos aquí.