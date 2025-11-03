El sueño olímpico de los hermanos Díaz

Sí que es habitual ver cómo se transmite la pasión deportiva en los núcleos familiares, ya sea de padres a hijos o entre hermanos, pero ... desde luego, siguen resultando extraordinarios los casos en los que los que dos hermanos logran llegar a la élite del mismo deporte e incluso, pelear por un sueño conjunto. Teresa Díaz es la mayor de la casa a sus 24 años. Una aplicada estudiante de Administración y Dirección de Empresas que siempre sintió predilección por los deportes, aunque especialmente por uno: el remo, en el que se sumergió de lleno a los 13 años. Salva, su hermano pequeño (20 años), era una promesa del pádel cuando decidió dar un giro a su vida y seguir los pasos de su hermana. Ahora, ambos anhelan cumplir el sueño olímpico… Incluso, juntos.

Tere, como la llaman cariñosamente en el mundo del remo, ya es un nombre propio de este deporte a nivel nacional. Lleva más de un lustro acumulando metales nacionales e internacionales en diferentes categorías de remo tradicional, antes conocido como remo olímpico. De hecho, el pasado 2024 se quedó a un paso de clasificarse para los Juegos de París junto a otra gran referencia de nuestra provincia, Natalia de Miguel. Ambas pelearon juntas en el doble scull del Preolímpico y se quedaron a sólo cuatro puestos de alcanzar el billete. Sin embargo, la incursión de la modalidad de beach sprint cara a Los Ángeles 2028, le dio un giro a su carrera.

«He tomado la decisión de dedicarme exclusivamente al beach sprint, estaba cansada del remo tradicional y he afrontado el reto, además, trabajando desde casa, desde Málaga», relata Tere, que hasta hace alrededor de un año se encontraba becada en el Centro de Tecnificación de Remo de Sevilla. Realmente, Díaz ya intercala desde hace tiempo ambas modalidades. Ya sabe lo que es proclamarse campeona de Europa (2022) y también bronce individual (2025), además de atesorar un oro mundial en el doble mixto y un quinto y sexto puesto individual en Mundiales. Y eso sólo en beach sprint, como parte de la selección española. Ahora mismo, se prepara para afrontar un nuevo Mundial, del 6 al 9 de noviembre, en Turquía.

SUR

Todo por lo que lucha y ha luchado estos años le colocan un paso más cerca del universo olímpico, aunque la malagueña es cauta, conocedora de la gran dificultad de pasar por este proceso de clasificación. «A raíz de experiencias pasadas, he aprendido a disfrutar del proceso y no obsesionarme con ello. No pienso en el futuro, pienso en el presente, en lo que puedo hacer hoy. Aún no está todo definido cara a la clasificación para los Juegos, pero claro que sería el sueño y voy a trabajar para cumplirlo», valora.

Su hermano Salva es bastante diferente a ella en realidad. Comparten los valores del deporte, el compañerismo, trabajo y la nobleza, sin embargo, el menor rebosa optimismo y confianza. No tiene miedo y sueña en grande, además, junto a su hermana. «No va a ser nada fácil, pero sería un sueño ir a Los Ángeles y hacerlo además compartiendo el doble mixto con mi hermana, ser olímpicos juntos. Tienen que darse todas las condiciones, tendríamos que ser los mejores de España, pero por imaginarlo no pasa nada. Imaginarlo sólo hace que me motive más y vamos a trabajar para dar el nivel», afirma.

SUR

Este joven de 20 años, estudiante de Administración de Fincas, era un niño menudo e incluso «regordete» hasta que, en sus inicios en el remo, con 14 años, pegó el estirón. Era toda una promesa del pádel, llegó a acudir a campeonatos de España e incluso a un Mundial de menores, pero al ver cómo disfrutaba su hermana del remo, decidió testarse un tiempo y acabó entregándose de lleno. «Me metí en remo por ella, la veía competir y sabía que sería intenso y me vendría bien. Me empezó a gustar el ambiente y la exigencia física», reconoce.

Comenzó a despuntar después del Covid, ahí fue cuando consiguió su primer título de campeón de España cadete. «A partir de ahí, me puse como meta entrar en la selección», recuerda. Le siguieron una decena de metales nacionales más, e incluso, la disputa de un Mundial (en el que fue 11º) y un Europeo juvenil (10º), pero este 2025 ha dado un nuevo paso de gigante en su carrera deportiva al debutar en un Europeo absoluto en el que, además, se ha estrenado como subcampeón individual en remo de mar. Sin embargo, de nuevo siguiendo los pasos de su hermana, tiene claro que quiere volcarse con el beach sprint. absoluto «El objetivo está claro, ya he ido concentrado con la selección de beach sprint y la meta es entrar en el equipo e ir al próximo Europeo y Mundial. Todavía tengo mucho margen de mejora y voy a darlo todo para lograr mis objetivos», asegura, firme.

Aunque su vinculación es máxima, probablemente Salva no sepa que su hermana le ve como el mejor deportista de la casa, e incluso, que piensa que, con sus cualidades, será el que llegue más lejos. Él, sin embargo, que idolatra a su hermana, espera llegar a conseguir al menos la mitad de lo que ella ya ha logrado. Ambos son referentes el uno para el otro y la idea de cumplir juntos el sueño de sus vidas podría ser factible.