Remo

El sueño olímpico de los hermanos Díaz

Real Club Mediterráneo ·

Teresa (24 años) y Salva (20) son medallistas internacionales en remo y quieren enfocarse en la disciplina de beach sprint

Marina Rivas

Marina Rivas

Lunes, 3 de noviembre 2025, 14:57

Sí que es habitual ver cómo se transmite la pasión deportiva en los núcleos familiares, ya sea de padres a hijos o entre hermanos, pero ... desde luego, siguen resultando extraordinarios los casos en los que los que dos hermanos logran llegar a la élite del mismo deporte e incluso, pelear por un sueño conjunto. Teresa Díaz es la mayor de la casa a sus 24 años. Una aplicada estudiante de Administración y Dirección de Empresas que siempre sintió predilección por los deportes, aunque especialmente por uno: el remo, en el que se sumergió de lleno a los 13 años. Salva, su hermano pequeño (20 años), era una promesa del pádel cuando decidió dar un giro a su vida y seguir los pasos de su hermana. Ahora, ambos anhelan cumplir el sueño olímpico… Incluso, juntos.

