El regreso de Ana González a la élite
Balonmano La malagueña del Elche lucha por los puestos europeos y volverá a disputar la Copa
MARINA RIVAS
Viernes, 5 abril 2019, 00:04

Hace ya dos años que Ana González se marchó de casa, de Málaga y del equipo que le hizo crecer, el Rincón Fertilidad. Tras una temporada en el humilde Puig d'en Valls ibizenco, que tuvo que renunciar a su plaza en División de Honor, la extremo zurda ha encontrado su hueco en uno de los equipos revelación de la temporada, el Elche Mustang. El conjunto alicantino lleva años afianzado en la élite, pero desde la campaña 2012-2013 cuando fue subcampeón de Liga, no atravesaba un momento como este. Actualmente es tercero, en puestos europeos y con tres victorias más que el cuadro malagueño. «Cuando decidí venir al Elche no esperaba para nada el estar tan alto en la tabla pero estamos trabajando muy bien y lo estamos viendo reflejado en la clasificación», dice González, que ha renovado un año más en el Elche.

No le costó adaptarse a su nuevo destino: ha retomado sus estudios de Tafad, que concluirá este año y reside en un piso que le proporciona el equipo y que comparte con otras compañeras. Además recibe una ayuda económica y un bono de comidas en un bar. Condiciones muy similares a las que ofrece el Rincón Fertilidad. Feliz en lo personal, la parte más negativa de la temporada de la malagueña llega en lo físico. «Me lesioné en verano con la selección española, tuve una pretemporada corta pero a pesar de ello comencé bien el año. Ahora he salido de otra lesión, he estado parada dos meses porque me rompí el isquiotibial. No estoy en mi mejor momento, pero creo que voy a conseguir volver al cien por cien y voy a trabajar duro para ello», dice.

A pesar de pasar por dos lesiones esta temporada, la extremo zurda ya ha sumado 40 goles en la Liga

Aun encadenando lesiones, la joven de 20 años ya ha marcado 40 goles en Liga esta campaña, los mismos que en toda su última temporada con el Rincón Fertilidad aunque lejos de los 69 tantos del pasado año. Además, sigue siendo habitual en las convocatorias nacionales, sobre todo en el proyecto 'Objetivo 2021'. Ahora se le plantea un objetivo extra, su regreso a la Copa de la Reina. «Es muy ilusionante volver. El año pasado no nos clasificamos y encima fue en Málaga. Este año todos los equipos tenemos posibilidades de llegar a la final, lo hemos visto en la Liga, todo está súper igualado». El azar ha emparejado al Elche con el anfitrión Zuazo, aunque cara a una hipotétitca final, podría medirse al Rincón Fertilidad. Sobre la temporada del equipo valora: «Tuvo comienzo increíble, después del parón de Navidad ha estado un poco más irregular, pero estoy segura de que volverán a luchar por los puestos europeos. Destacaría la temporada de Espe López, Emma Boada y Sole López, que lleva unos años increíbles», explica González, que nunca pierde de vista al cuadro costasoleño.