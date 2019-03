Regino Hernández no compitió en Sierra Nevada Lunes, 1 abril 2019, 00:37

El 'rider' afincado en Mijas Regino Hernández no compitió finalmente en los Campeonatos de España que se celebraron en la estación granadina de Sierra Nevada. Hernández y su compañero en el equipo nacional Lucas Eguibar no se mostraron conformes con el trazado de la prueba. Ayer además no hubo competición por el estado de la nieve.