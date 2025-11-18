Recepción con honores a las selecciones de rugby XV de España y Fiyi

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; el presidente de la Diputación, Francisco Salado, y el delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte de ... la Junta, Carlos García, recibieron este martes a las selecciones de rugby XV de España y Fiyi, así como a sus 'staff'. Una recepción a la altura de un duelo inédito e histórico para la ciudad entre las selecciones 14ª (la española) y 8ª del mundo y que se celebrará este sábado, a las 17.00 horas, en el estadio Ciudad de Málaga.

Durante el acto, en un Salón de los Espejos a rebosar, las autoridades pusieron en valor la relevancia de este duelo de alto nivel en la ciudad y agradecieron su presencia a ambas selecciones. El alcalde se atrevió incluso con unas palabras en inglés para el combinado visitante, en las que reiteró su agradecimiento y su potencial. Asimismo, Salado aprovechó para destacar el trabajo que se está haciendo en la provincia por impulsar este deporte, así como los valores que lo engrandecen.

Además, se repartieron obsequios por ambas partes (camisetas nacionales a las instituciones y placas conmemorativas a los representantes de las selecciones). Incluso, José María Maestro, presidente del club Rugby Málaga, que colabora activamente en la organización del evento, también aprovechó para entregar al alcalde y a los combinados unas camisetas de su entidad. La plantilla oceánica puso la guinda a esta reunión al deslumbrar entonando una canción tradicional de su país. Un emotivo momento que cautivó a los allí presentes.