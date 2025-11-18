Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Recepción con honores a las selecciones de rugby XV de España y Fiyi

M. RIVAS
Rugby

Recepción con honores a las selecciones de rugby XV de España y Fiyi

Las autoridades local, provincial y autonómica recibieron a ambos combinados cara al duelo de alto nivel de este sábado en el estadio Ciudad de Málaga

Marina Rivas

Marina Rivas

Martes, 18 de noviembre 2025, 20:18

Comenta

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; el presidente de la Diputación, Francisco Salado, y el delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte de ... la Junta, Carlos García, recibieron este martes a las selecciones de rugby XV de España y Fiyi, así como a sus 'staff'. Una recepción a la altura de un duelo inédito e histórico para la ciudad entre las selecciones 14ª (la española) y 8ª del mundo y que se celebrará este sábado, a las 17.00 horas, en el estadio Ciudad de Málaga.

